Preiskava domnevnih spolnih zlorab

WHO bo uvedla preiskavo domnevnih spolnih zlorab, ki jih povezujejo z bojem proti eboli v DR Kongo

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj sporočila, da bodo uvedli preiskavo domnevnih spolnih zlorab, ki jih povezujejo z bojem proti eboli v DR Kongo. Dodala je, da so zgroženi nad poročili, da so domnevni sodelavci WHO spolno zlorabljali ljudi.

V skupni raziskavi tiskovnih agencij New Humanitarian in Thomas Reuters Foundation je 50 žensk spregovorilo o zlorabah s strani sodelavcev WHO in drugih zdravstvenih agencij, ki so pomagali pri boju proti eboli, poroča britanski BBC.

Domačinke so poročale o tem, da so jih v zameno za zaposlitev med drugim silili piti alkohol in v spolne odnose. Dve ženski sta celo zanosili. Zlorabe so se dogajale od leta 2018 do marca letos.

Pri WHO so zgroženi nad poročili. "Dejanja, ki so jih domnevno storili posamezniki, ki so se predstavljali, da delajo za WHO, so nesprejemljiva in bodo temeljito preiskana," so sporočili v izjavi.

Zagotovili so, da ne trpijo tovrstnega obnašanja s strani zaposlenih, sodelavcev ali partnerjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Kdorkoli, ki ga bodo identificirali, da je sodeloval, bo moral odgovarjati za svoja dejanja in se soočiti z resnimi posledicami, med drugimi takojšnjo odpustitvijo," je še pisalo v izjavi.

DR Kongo se trenutno spopada s svežim izbruhom ebole na severozahodu države, kjer so od junija potrdili okoli 120 primerov in 50 smrti.