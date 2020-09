Kot ukrep tudi tišja glasba v lokalih

Hrvaški štab civilne zaščite naj bi nove ukrepe gostincem predstavil do konca tedna

Kot novi ukrep za zajezitev širjenja novega koronavirusa nameravajo hrvaški epidemiologi gostincem predlagati tišjo glasbo v lokalih. Zaradi hrupne glasbe v lokalih ljudje pri komunikaciji zmanjšujejo medsebojno razdaljo in glasneje govorijo, zaradi česar aerosoli hitreje potujejo in se okužba lažje širi.

Že pred predstavitvijo pa odmeva zahteva za stišanje glasbe v lokalih.

Predlog epidemiologov je za hrvaške medije pojasnil vodja hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak. "Ko je hrup močan, je naravno, da se človek približa tistemu, s katerim se želi pogovarjati, saj ne more obdržati razdalje, če ne sliši, kaj drugi govori," je v ponedeljek zvečer dejal vodilni hrvaški epidemiolog v pogovoru za komercialno televizijo Nova TV.

Gostinci izpostavljajo, da so mnogi tudi z dosedanjimi protiepidemiološkimi omejitvami obratovanja le korak od zapiranja lokalov.

Pojasnil je, da ljudje zaradi hrupa avtomatično govorijo glasneje, s tem pa se ustvarja več aerosolov, ki hitreje potujejo dlje in se okužba lažje širi. Zato je po njegovem stišanje glasbe logična rešitev.

Capak je ob tem poudaril, da v lokalih mora biti glasbena podlaga, a ne sme biti preglasna, da se ljudje lahko pogovarjajo.

Izpostavil je, da to ne bo edini predlog gostincem o načinih za organizacijo poslovanja v zaprtih prostorih v jesenskem in zimskem času. Omenil je tudi nujnost večje zračnosti in vlažnosti prostorov v času kurilne sezone.

Gostinci izpostavljajo, da so mnogi tudi z dosedanjimi protiepidemiološkimi omejitvami obratovanja le korak od zapiranja lokalov. V istrski, primorsko-goranski in splitsko-dalmatinski županiji so zato že protestno za eno uro zaprli lokale, tak protest pa so napovedali tudi gostinci v Zagrebu in Dubrovniku.