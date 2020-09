Slovenci niso največji onesnaževalci morij s plastiko v EU

Slovenija večino plastičnih odpadkov, ki jih izvozi v neevropske države, uvozi iz štirih sosednjih držav

© epSos.de / WikiCommons

Slovenci so v EU največji onesnaževalci morij in oceanov s plastiko. Pri tem vsak Slovenec letno onesnaži svetovna morja z 1,5 kilograma odpadne plastike. Tako je poročal portal rtvslo.si, ki se je sklical na raziskavo inštituta Ryan pri irski nacionalni univerzi in fakultete za inženirstvo pri univerzi v Limericku.

Študija je bila junija objavljena v znanstveni publikaciji Environment International. V njej so ugotavljali, kolikšen del odpadkov iz visoko trpežnega polimera polietilena, ki jih evropske države izvozijo, da bi jih tam reciklirale, je leta 2017 dejansko končalo v svetovnih morjih in oceanih.

Toda pri izračunu niso upoštevali, da države odpadke, ki se pozneje znajdejo v izvozu, uvozijo tudi iz drugih držav. Opozorili so, da se količina izvoženih odpadkov lahko razlikuje od količine proizvedenih odpadkov v posamezni državi.

Generalni tajnik nevladne organizacije Ekologi brez meja Jaka Kranjc je izpostavil, da podatek o količini izvožene plastike ne pove nič o navadah slovenskih potrošnikov, saj vključuje tudi odpadke, ki jih je država uvozila.

Pri tem so posebej izpostavili Slovenijo, saj po podatkih baze združenih narodov o trgovinski statistiki Comtrade večino izvoženih odpadkov, ki vsebujejo polietilen, uvozi iz vseh sosednjih držav in jih nato izvozi v neevropske države. Za Slovenijo so zaradi odstopanj v podatkih uporabili leto 2016. Takrat smo uvozili več kot 70 milijonov kilogramov odpadnega polietilena, izvozili pa jih 71 milijonov kilogramov.

Dodatna pojasnila slovenskih okoljevarstvenih strokovnjakov in opozorilo o razliki v podatkih med bazama slovenskega statističnega urada in bazo združenih narodov za trgovanje, si lahko preberete na neprofitnem mediju Oštro.si.

