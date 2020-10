Komisija za predsedniška soočenja bo po torkovem dvoboju spremenila pravila

Kritiki predsednika Donalda Trumpa upajo, da bo voditelj soočenja dobil možnost izklopa mikrofona

Ameriška komisija za predsedniška televizijska soočenja je po torkovi katastrofalni predstavi v Clevelandu sporočila, da bo za prihodnji dve soočenji uvedla nekatere spremembe, vendar jih ni opredelila. Kritiki predsednika Donalda Trumpa upajo, da bo voditelj soočenja dobil možnost izklopa mikrofona.

Turmp je namreč v Clevelandu nenehno kršil dogovorjena pravila med njegovo kampanjo in kampanjo demokrata Josepha Bidna. Biden je tekmeca nekajkrat ozmerjal z lažnivcem in klovnom ter mu zabrusil, naj bo že enkrat tiho.

Ta izjava je med demokrati tako popularna, da so že v prodaji majice z napisom: "Človek, a boš utihnil".

Oba kandidata sta imela na soočenju pravico do dveh minut odgovora na vsako vprašanje brez motenj in oviranj, potem pa bi se debata lahko razvila naprej. Trump je Bidna nenehno prekinjal in ga nekajkrat uspešno zmedel. Na opozorila voditelja Chrisa Wallacea se Trump ni oziral.

Gledalci iz soočenja niso izvedeli veliko in gledanost je bila slabša kot gledanost prvega soočenja leta 2016 med Trumpom in demokratko Hillary Clinton. Veliko ljudi je med soočenjem enostavno zamenjalo kanal, ker prepira v slogu gostilniških niso več mogli gledati.

Soočenja bolj potrebuje Trump, ker zaostaja v anketah.

Leta 2016 si je prvo soočenje ogledalo 84 milijonov ljudi, torkovo pa 73 milijonov. Napovedi o težko pričakovanem soočenju se torej niso uresničile, kar govori v prid Bidnu, ki vodi v anketah pred Trumpom.

Naslednje soočenje je predvideno 15. oktobra v Miamiju, obe kampanji pa sta udeležbo potrdili. Takoj po soočenju v Clevelandu so sicer pojavili pozivi, da takšne predstave nimajo smisla.

Soočenja bolj potrebuje Trump, ker zaostaja v anketah, vendar pa bo v Miamiju zanj nekoliko težje. Predviden je format javne tribune, kjer bodo vprašanja zastavljali tudi neopredeljeni volivci.

To so tisti, ki jih Trump potrebuje za zmanjšanje zaostanka v anketah. Tudi republikanski analitiki se strinjajo, da jih s takšnim obnašanjem kot v Clevelandu ne bo pridobil.

Najprej bo 7. oktobra na sporedu televizijsko soočenje podpredsedniških kandidatov Mika Pencea in Kamale Harris, kjer nihče ne pričakuje podobnih težav, saj na odru ne bo Trumpa.