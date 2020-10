ZN: »Takoj potrebujemo 15 milijard za program razvoja cepiva proti covidu-19«

Za izdelavo in distribucijo dveh milijard odmerkov cepiva, 245 milijonov zdravljenj in 500 milijonov diagnostičnih testov pa bo v naslednjem letu potrebnih 38 milijard dolarjev, je opozoril generalni sekretar Združenih narodov (ZN)

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v sredo na virtualni konferenci ZN opozoril, da program Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ACT Accelerator, v okviru katerega podpirajo razvoj cepiva, zdravljenja in diagnostike covida-19, nemudoma potrebuje 15 milijard dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za program ACT Accelerator, katerega del je globalna pobuda Covax, so države doslej obljubile približno tri milijarde dolarjev. Za izdelavo in distribucijo dveh milijard odmerkov cepiva, 245 milijonov zdravljenj in 500 milijonov diagnostičnih testov pa bo v naslednjem letu potrebnih 38 milijard dolarjev, je opozoril Guterres.

Cilj pobude je zagotoviti dve milijardi odmerkov cepiva proti covidu-19 do konca prihodnjega leta. Pogoj za to je, da bo eno ali več potencialnih cepiv pripravljenih za uporabo v prihodnjih nekaj mesecih.

Države so na virtualnem vrhu v sredo obljubile skoraj milijardo dolarjev dodatnih sredstev, so sporočili iz ZN. Najvišji znesek, 732 milijarde dolarjev, je obljubila Velika Britanija. Kanada je obljubila 332 milijonov dolarjev, Švedska pa 10 milijonov dolarjev. Nemčija, ki je doslej obljubila 675 milijonov evrov, je napovedala dodatnih 100 milijonov evrov, poroča AFP.

Globalni pobudi Covax za pravično razdeljevanje cepiva proti covidu-19 po svetu se je doslej pridružilo več kot 60 bogatih držav, med katerimi pa ni ZDA, Kitajske in Rusije. Cilj pobude je zagotoviti dve milijardi odmerkov cepiva proti covidu-19 do konca prihodnjega leta. Pogoj za to je, da bo eno ali več potencialnih cepiv pripravljenih za uporabo v prihodnjih nekaj mesecih.

