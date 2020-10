Vložena obtožnica zoper Janeza Janšo

Tožilstvo Janši očita zlorabo položaja

Janez Janša, premier RS

© Gašper Lešnik

Specializirano državno tožilstvo je včeraj na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper predsednika vlade Janeza Janšo, potem ko se je februarja po več kot petih letih končala sodna preiskava zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti, je neuradno izvedel časnik Večer. Janši očitajo zlorabo položaja ali pravic.

Tožilec Boštjan Valenčič je po podatkih časnika vložil obtožnico zoper premierja Janšo, nekdanjega predsednika uprave Imosa Branka Kastelica in nekdanjega direktorja Eurogradenj Klemna Gantarja.

Janša se je znašel v sodni preiskavi zaradi zemljišča v Trenti. Po poročanju medijev naj bi Janša parcelo kupil leta 1992 za 350.000 tolarjev, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za 31,4 milijona tolarjev (131.000 evrov). Dva meseca pozneje so Eurogradnje zemljišče prodale podjetju Imos za 146.000 evrov. Prav tako leta 2005 je Imos prodal Janši trisobno stanovanje v Ljubljani za 56 milijonov tolarjev (236.100 evrov), pri čemer mu je po prepričanju tožilstva pomagalo okoli 100.000 evrov visoko preplačilo Eurogradenj za parcelo v Trenti, navaja Večer.

Janša naj bi parcelo kupil leta 1992 za 350.000 tolarjev, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za 31,4 milijona tolarjev (131.000 evrov). Dva meseca pozneje so Eurogradnje zemljišče prodale podjetju Imos za 146.000 evrov. Prav tako leta 2005 je Imos prodal Janši trisobno stanovanje v Ljubljani za 56 milijonov tolarjev (236.100 evrov), pri čemer mu je po prepričanju tožilstva pomagalo okoli 100.000 evrov visoko preplačilo Eurogradenj za parcelo v Trenti,

Ko je šel Imos v stečaj, je sodna cenilka vrednost parcele v Trenti ocenila na 17.655 evrov, kolikor je bila tudi izklicna cena na dražbi leta 2016. Večina dražiteljev je odnehala do cene 30.000 evrov, štirje pa so jo dvigovali, dokler ni pri 127.500 evrih Damjan Podjed ostal sam. Cenitve, ki so bile izdelane v okviru sodne preiskave zoper Janšo, Kastelica in Gantarja, so parcelam določile ceno med 20.000 in 130.000 evri.

Podjed je po dražbi zavračal očitke o napihovanju cene. Trdil je, da bo na parceli, ki leži v Triglavskem narodnem parku in je dostopna samo po brvi čez Sočo, zgradil hišo in s prodajo ustvaril dobiček. Tožilstvo pa je bilo prepričano, da je zanjo plačal preveč z namenom, da bi pomagal Janši dokazati, da so očitki zoper njega neutemeljeni. Avgusta 2018 je Podjed parcele prodal Roku Rotovniku, ki naj bi zanje plačal 140.000 evrov.

Tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče zahtevo za preiskavo vložilo marca 2014, sklep o uvedbi preiskave je postal pravnomočen septembra istega leta. Sodišče je Večeru na vprašanje, zakaj je sodna preiskava potekala več kot pet let, odgovorilo, da je zadevo od pravnomočno uvedene preiskave "kontinuirano obravnavalo in izvajalo dokazne predloge strank, kar je med drugim vključevalo tudi izdelavo in dopolnitev izvedenskih mnenj". Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic, ki ga očitajo Janši, zakon predpisuje zapor do osem let, zastaralni rok pa je 20 let.

V kabinetu predsednika vlade so za STA pojasnili, da Janša ostaja pri komentarju, ki ga je o zadevi dal konec decembra 2013. Spornost nepremičninskih poslov med prvakom SDS Janezom Janšo in podjetjem Imos, zaradi katerih naj bi policija na tožilstvo poslala ovadbo, je dokazano popolnoma iz trte zvita, so takrat poudarili v SDS. Kot so navedli v zapisu na spletni strani, je Janša posestvo v Trenti kupil leta 1992 s pomočjo honorarja od izdanih knjig.

Janša se je takrat na ovadbo odzval na družbenem omrežju Twitter. "Toliko o neodvisnem NPU. Dušenje s postopki, ki ga je novembra napovedal žvižgač s tožilstva, se nadaljuje," je zapisal. Na informacijo o vložitvi obtožnice pa se Janša na Twitterju ni odzval.