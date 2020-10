Prepoved kajenja na balkonih večstanovanjskih hiš

V Litvi naj bi prepoved začela veljati prihodnje leto

© pikrepo.com

Prebivalci Litve ne bodo smeli več kaditi na balkonih večstanovanjskih hiš, če bo to motilo vsaj enega njihovega soseda. To predvideva sprememba zakona o tobačnih izdelkih, ki jo je parlament v Vilniusu potrdil v četrtek in bo začela veljati s prihodnjim letom. Novo zakonodajo mora sicer potrditi še litovski predsednik Gitanas Nauseda.

Po novi zakonodaji, ki jo je s 13 poslanci predlagal minister za zdravje Aurelijus Veryga, bodo morali kadilci tudi zagotoviti, da cigaretni dim ne bo prišel v prostore njihovih sosedov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prepovedano bo tudi kajenje na športnih prizoriščih na prostem, pokritih avtobusnih postajališčih in otroških igriščih.

Litovski parlament je prepoved kajenja na balkonih od leta 2014 obravnaval že večkrat, a so jo poslanci do sedaj vedno zavrnili.

Kritiki nove zakonodaje opozarjajo, da je ne bo mogoče izvajati v praksi. Poleg tega bo težko nadzorovati prekrškarje, še menijo.