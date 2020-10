Trump glavni krivec za dezinformacije o koronavirusu

Študija univerze Cornell je analizirala 38 milijonov medijskih člankov, ki so bili objavljeni med januarjem in majem letos

Donald Trump

© Wikimedia Commons

Ameriški predsednik Donald Trump, pri katerem so včeraj potrdili okužbo z novim koronavirusom, je med pandemijo gonilna sila dezinformacij o covidu-19, je pokazala v četrtek objavljena študija ameriške univerze Cornell. Ekipa strokovnjakov je preučila 38 milijonov medijskih člankov, ki so bili objavljeni v angleščini, med januarjem in majem letos.

Med drugim so obravnavali članke iz ZDA, Indije in Avstralije. Odkrili so 522.472 člankov, ki so ustvarjali ali delili dezinformacije povezane s pandemijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razvrstili so jih v 11 glavnih podkategorij, med katerimi je bila najbolj priljubljena o domnevnih čudežnih zdravilih, ki so se pojavila v 295.351 prispevkih.

Prav porast števila prispevkov o čudežnih zdravilih so povezali s komentarji Trumpa. To se je zgodilo, ko je ameriški predsednik aprila na novinarski konferenci razpredal o možnosti injiciranja razkužila kot učinkovitega zdravila za novi koronavirus. Podobno je bilo tudi, ko je promoviral nedokazano zdravljenje s hidroksiklorokinom.

Ekipa zato sklepa, da je ameriški predsednik največji spodbujevalec dezinformacij v pandemiji. "Če ljudje zavajajo neznanstvene in neutemeljene trditve o bolezni, potem bodo manj verjetno upoštevali uradne smernice, s tem pa se veča možnost širjenja virusa," je posvarila vodja študije Sarah Evanega.

Med bolj tipičnimi dezinformacijami so bile še trditve, ki s pandemijo povezujejo filantropa Billa Gatesa in da simptome covida-19 spodbujajo omrežja 5G.

Poleg prispevkov o domnevnih čudežnih zdravilih je bilo sicer največ prispevkov o tem, da je pandemija ustvarjena z namenom oblikovanja novega svetovnega reda. Veliko se je pisalo tudi, da so si pandemijo izmislili ameriški demokrati in da gre za biološko orožje iz kitajskega Wuhana.

Med bolj tipičnimi dezinformacijami so bile še trditve, ki s pandemijo povezujejo filantropa Billa Gatesa in da simptome covida-19 spodbujajo omrežja 5G.

Avtorji so v študiji še izpostavili poskuse pojasnjevanja dezinformacij. Našteli so namreč več kot 180.000 primerov preverjanja dejstev.

Raziskava je del sredstev prejela iz sklada Billa in Melinde Gates, še piše AFP.