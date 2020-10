Nič več mask za otroke v vrtcih in šolah

Obvezna pa je namestitvev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

© Borut Krajnc

Vlada je sprejela spremembe nošenja mask v vrtcih in šolah, pri čemer te ne bodo več potrebne za otroke v vrtcih ter učence in dijake, ko so v matičnem oddelku, pa tudi za vzgojitelje v vrtcih in učitelje do vključno 3. razreda. Določila je tudi obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Po novem maska ne bo obvezna tudi za višje in visokošolske učitelje, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, prav tako pa ne za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji srednjih šol pa masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj dva metra medosebne razdalje, je odločila vlada na petkovi dopisni seji.

Zaradi "zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom" je vlada sprejela tudi odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Namestitev razpršilnikov bodo morali zagotoviti upravniki večstanovanjskih stavb, in sicer ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima.

Tako spremembe glede nošnje mask v vrtcih in šolah kot določilo o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjski stavkah bodo začeli veljati dan po objavi odlokov v uradnem listu.

Vlada je iz sredstev splošne proračunske rezerve zagotovila nekaj več kot 2,5 milijona evrov za vplačilo v instrument za nujno pomoč Evropske komisije, ki bodo namenjena proizvajalcem obetavnih cepiv proti covidu-19, s katerimi bo sklenila pogodbe v okviru instrumenta predhodnega javnega naročila.