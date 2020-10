Stiske mladih v času korone

Teden otroka s sloganom Odgovor je pogovor

© Wikimedia Commons

Letos, ko socialne stike omejujejo ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa, je pogovor, še posebej za mladostnike, izrednega pomena, so ob prihajajočem tednu otroka izpostavili pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Pomembno vlogo pri svetovanju in pomoči v stiski je med epidemijo odigral TOM telefon, ki obeležuje 30-letnico.

Ideja o telefonu za otroke je nastala leta 1990 na pobudo komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Telefon je predstavljal eno izmed novih oblik stika z otroki in mladostniki. Pet let kasneje je zaživela Nacionalna mreža TOM, ki je pod enotno brezplačno številko omogočila telefonsko pomoč otrokom in mladostnikom po vsej Sloveniji. Telefon je namenjen različnim problemom, ki jih otroci in mladostniki imajo s seboj, v družini, šoli ali s sovrstniki.

Med najpogostejšimi vsebinami, ki jih beležijo na TOM telefonu, so po navedbah ZPMS še vedno vrstniki, družina, ljubezen, vendar je opazen trend naraščanja kontaktov v povezavi z duševnim zdravjem, kot so osamljenost, strah, depresija ter razmišljanje o samopoškodovanju in samomoru.

To je še poglobila epidemiološka situacija, še posebej v spomladanskih mesecih, ko so bile šole zaprte in tudi vsi socialni stiki zelo omejeni. "Mnoge službe na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov so zaradi omejitve širjenja novega korona virusa odpovedale preglede, naročanja, timske sestanke in preventivno dejavnost za otroke in mladostnike, kar pomeni, da so veliko vlogo odigrale telefonske linije za pomoč v stiski," so vlogo telefona izpostavili pri ZPMS.

Dodali so, da veliko otrok in mladostnikov, ki se obrača na TOM telefon, prihaja iz družin, ki jim že pred epidemijo niso nudile najbolj primernega in varnega okolja, zato je večji delež časa, ki so ga preživeli doma, bistveno poslabšal njihovo psihično stanje. O poslabšanju stanja poročajo tudi otroci in mladostniki, ki prej niso imeli težav z duševnim zdravjem.

Letos zato še posebej poudarjajo pomen pogovora, saj lahko z njim hitreje najdemo rešitev, si olajšamo občutke žalosti, jeze in razočaranja ter dobimo občutek, da nismo sami. Kot so še izpostavili na ZPMS, problem postane manjši, ko ga z nekom delimo, s pogovorom spoznavamo nove prijatelje, zmanjšamo stres in se razbremenimo.

Pomen odkritega pogovora z otroki izpostavljajo tudi na Nacionalnem inštitutu za zdravje. Staršem svetujejo, da se se pogovoru o tem ne ne izogibajo, saj lahko pomanjkanje in prikrivanje informacij poveča stisko. Prav tako naj odrasli otrokom dajo občutek varnosti in se izogibajo napovedovanju črnih scenarijev.

"Pojasnite otroku, da se v svetu včasih dogajajo stvari, na katere težko uspešno vplivamo in ki jih kot družba uspemo obvladati šele čez čas. Bodite mirni, iskreni in jasni. Otroku sporočite, da bo tudi to obdobje minilo," so našteli.

Psihiatrinja in pediatrinja Anica Mikuš Kos pa je na spletni strani Društva psihologov Slovenije opomnila, da je pandemija lahko "velika učna ura ozaveščanja o odnos med posameznikom in skupnostjo ter vrednosti solidarnosti". Poziva, naj otroci sami razmislijo, kaj lahko stori za druge. "Ob sedanjih dogajanjih je mogoče zares prepričljivo prikazati otroku, kako pomembno je, da s svojim vedenjem prispeva, varuje blagor skupnosti in posredno blagor bližnjih in samega sebe. V teh pogovorih odkrivamo zlasti nov pogled na vrednote in vrednosti človekovega življenja," je zapisala.

Ob tridesetletnici delovanja pa TOM telefon skupaj z Muzejem pošte in telekomunikacij pripravlja razstavo Odgovor je pogovor, na kateri bo prikazan tudi razvoj informacijske tehnologije v tem obdobju. TOM telefon je namreč začel delovati v času, ko veliko ljudi doma ni imelo telefonskega priključka in so bile telefonske govorilnice nekaj vsakdanjega. Na svetovalni telefon za otroke in mladostnike pa je bilo takrat mogoče poklicati brez uporabe kartice.

"Medtem ko pred 30 leti mnogi doma sploh niso imeli telefonskega priključka, ima danes skoraj vsak otrok pametni telefon in s tem dostop do spleta. To pa ima tudi svoje pasti," izpostavlja avtorica razstave Estera Cerar. V okviru razstave, ki bo na ogled od danes do 4. julija, bodo z delavnicami zato opozarjali tudi na pasti spleta ter ozaveščali o varni rabi interneta in novih tehnologij.

Različne prostočasne in razvedrilne aktivnosti za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji v Tednu otroka organizirajo tudi zveza in društva prijateljev mladine, obeležujejo pa ga tudi vrtci in šole.