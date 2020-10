Bojana Beović bi omejila število ljudi v trgovinah in lokalih

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je napovedal, da bo vlada ta teden predstavila nove ukrepe

Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je ocenila, da bi bilo treba za zaustavitev trendov širjenja omejiti število ljudi v trgovinah in lokalih ter tako preprečiti gnečo

© Nickolay Romensky / WikiCommons

V Sloveniji so v soboto ob 1940 testiranjih potrdili 168 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovala 101 oseba, število hospitaliziranih s covidom-19 pa je tako prvič po aprilu preseglo 100. Na intenzivni negi je bilo 16 bolnikov, iz bolnišnice pa so odpustili enega. Vlada že načrtuje nove ukrepe. Predstavila naj bi jih že ta teden.

Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je za Radio Slovenija ocenila, da bi bilo treba za zaustavitev trendov širjenja omejiti število ljudi v trgovinah in lokalih ter tako preprečiti gnečo. Zaradi velike potrebe po testiranjih bo po njenih besedah prihodnji teden potrebna tudi odločitev, kdaj in kje bi bila smiselna uporaba hitrih testiranj.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je napovedal, da bo vlada ta teden predstavila tudi možne naslednje ukrepe, ki bi jih morali uveljaviti takoj, če želimo zamejiti širjenje virusa. Da doslej sprejeti ukrepi "niso prijeli, ker se ne jemljejo resno v zadostni meri," je že v soboto dejal tudi premier Janez Janša.

V soboto sicer niso beležil smrti bolnikov s covidom-19. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je s to boleznijo v Sloveniji doslej umrlo 155 ljudi. Sobotni rezultati pa predstavljajo največji delež pozitivnih med testiranimi doslej, saj so okužbo po podatkih sledilnika potrdili pri 8,66 odstotka testiranih.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 6498 okužb z novim koronavirusom, v soboto pa je bilo v državi 2078 aktivnih primerov okužbe. Največ novih okužb so potrdili v ljubljanski občini, kjer je po podatkih sledilnika tudi največ aktivno okuženih, in sicer 359. Po številu aktivnih okužb z 99 sledi mariborska občina. Največ okužb (33) so potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, z 31 potrjenimi okužbami je sledila starostna skupina od 45 do 54 let.

Po podatkih sledilnika so v soboto med oskrbovanci domov za starejše potrdili pet okužb, med tam zaposlenimi pa štiri. Nove primere so odkrili tudi v ormoškem domu starejših občanov.

Okužbe so, kot so potrdili v soboto, zabeležili tudi v UKC Ljubljana, kjer so začasno omejili delovanje kliničnih oddelkov za žilne bolezni ter za pljučne bolezni in alergijo. Po poročanju Radia Slovenija je tam z novim koronavirusom okuženih osem bolnikov in sedem zaposlenih.