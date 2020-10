100 najpomembnejših temnopoltih Britancev

Knjiga 100 Great Black Britons je rezultat pobude izpred več kot 15 let

Steve McQueen

© Wikipedia

Na seznam stotih najpomembnejših temnopoltih Britancev v zadnjih 400 letih so se uvrstili umetnik in režiser Steve McQueen, dobitnica bookerja Bernardine Evaristo ter manekenka in transspolna aktivistka Munroe Bergdorf. Seznam imen in njihove zgodbe so zbrani v knjigi 100 Great Black Britons, ki je rezultat pobude izpred več kot 15 let.

Pobuda izvira iz let 2003 in 2004, ko je javnost na prvo mesto izglasovala medicinsko sestro Mary Seacole, ki se je v zgodovino zapisala s svojim delovanjem v Krimski vojni. Zamislila sta si jo Patrick Vernon in zgodovinarka Angelina Osborne, tudi avtorja omenjene knjige, piše britanski The Guardian.

Knjiga ne vsebuje lestvice, v njej je le seznam stotih uspešnih temnopoltih Britancev. Predloge je posredovala javnost, komisija je nato oblikovala seznam stotih imen. Knjiga bi po pisanju spletnega portala brez težav lahko vsebovala tisoč imen, saj je bilo nominacij veliko, so pa vse omenjene v knjigi.

Bernardine Evaristo

© Wikimedia Commons

Po Vernonovih besedah je rdeča nit mnogih biografij na seznamu, da se ti posamezniki "nikoli niso vdali". "Borili so se ne glede na to, na katerem področju so delovali in v katerem zgodovinskem obdobju," je dodal Vernon, ki upa, da bo knjiga navdihnila mlade.

Knjiga ne vsebuje lestvice, v njej je le seznam stotih uspešnih temnopoltih Britancev. Predloge je posredovala javnost, komisija je nato oblikovala seznam stotih imen.

Na vprašanje, če so se razmere za temnopolte Britance od začetka pobude izboljšale, Vernon odgovarj: "Če govorimo o individualnih dosežkih, so poleg prvotnih imen novi junaki, denimo avtomobilski dirkač Lewis Hamilton in raper Stormzy. Če pa pogledamo neenakopravnost v zdravstvu, izobrazbi ter policijski obravnavi, se stvari v marsičem niso zelo izboljšale.".

Lewis Hamilton

© Wikipedia

K pisanju knjige so avtorja spodbudili vse večja nestrpnosti po referendumu o brexitu leta 2016, požar v londonski stolpnici Grenfell leta 2017 in afera britanske vlade s t.i. generacijo Windrush leta 2018, ko so nekatere potomce karibskih priseljencev, ki so med letoma 1948 in 1971 na povabilo britanske vlade prišli na Otok, da bi nadomestili pomanjkanje delovne sile, označili za nezakonite migrante.

Stormzy

© Wikipedia

Zagnali so tudi akcijo zbiranja sredstev na GoFundMe, saj želijo, da bi svoj izvod knjige dobila vsaka srednja šola. Vlada je namreč pred kratkim zavrnila pobudo, da bi v državni učni načrt dodali zgodovino temnopoltih in drugih manjšin, še piše The Guardian.

Po besedah Angeline Osborne je knjiga namenjena vsem. "Ljudje pogosto ne dobijo odgovora, zakaj so na Otoku potomci oseb iz Afrike in Karibov. Naši prisotnosti tukaj nihče na daje pomena," je dejala in dodala, da je knjiga le začetek osveščanja o tej tematiki.