VIDEO: Zaradi širjenja koronavirusa zapirajo devet mestnih sosesk

Newyorški župan Bill de Blasio je v nedeljo napovedal, da bo zaprl devet mestnih sosesk, kjer ljudje ne upoštevajo navodil zdravstvenih strokovnjakov in zato narašča število okužb z novim koronavirusom. Največ kritičnih sosesk je v Brooklynu, kjer prebivajo ortodoksni Judi. De Blasio bo zaprl vse nenujne dejavnosti ter šole v Brooklynu in Queensu. Gre za podoben ukrep kot aprila na višku pandemije, ko je bilo zaprto vse mesto skupaj s celotno državo New York.

V devetih soseskah, kjer so imeli v zadnjem tednu dni več kot tri odstotke pozitivnih testov na novi koronavirus, bodo ponovno zaprte restavracije in bari, cerkve pa bodo lahko ostale odprte. Naraščanje okužb je povezano z vrsto judovskih praznikov.

-xSCeXkZOm0

De Blasio je dejal, da poleg devetih sosesk, ki bodo zaprte uvodoma za 14 dni, opazuje tudi 11 dodatnih, ki bodo morda v prihodnje deležni podobnega ukrepa. "Res ni nujno, da se nam zgodi drugi val, saj lahko to preprečimo," je sporočil župan.

Država New York ima več kot 33.200 mrtvih zaradi covida-19, mesto New York pa skoraj 24.000. Velika večina smrtnih primerov je bila aprila, poleti pa je New Yorku uspelo pandemijo spraviti pod nadzor. V ZDA so v nedeljo zvečer potrdili 7,4 milijona okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je doslej umrlo 210.000 bolnikov.

XSC7OH9bQBc