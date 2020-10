»Država bi morala pritožbe otrok obravnavati hitro«

Varuh človekovih pravic ob tednu otroka izpostavil potrebo po skrbi za največjo korist otroka

Peter Svetina

© mlad.si

"Otroci bi morali imeti vedno prednost pri odločitvah v zadevah, v katerih so udeleženi, ali v postopkih, ki vplivajo na njihov položaj,"" je ob tednu otroka v sporočilu za javnost poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Opozoril je, da mora biti vodilo vseh odločitev in ukrepov, ki zadevajo otroka, otrokova največja korist.

V praksi pravice otrok še niso dovolj zaščitene," meni Svetina zato želi glas otrok okrepiti s pomočjo mreže zagovornikov otrok, ki otrokom pomagajo izraziti svoje mnenje v vseh zadevah in postopkih, v katerih se znajdejo. "Lani je bil zagovornik dodeljen kar 65 otrokom, katerih povprečna starost je bila 11 let. Konec leta je bilo na našem seznamu 63 zagovornikov, kar kaže na to, da je institut zagovorništva dobro prepoznan, uveljavljen in nujno potreben," je v sporočilu za javnost navedel Svetina.

Varuh je odgovorne pozval tudi, naj čim prej sprejmejo zakon, ki bo urejal celostno obravnavo otrok žrtev in prič kaznivih dejanj v hiši za otroke Barnhaus. Pozdravil je začetek uporabe družinskega zakonika in uveljavitev zakona o nepravdnem postopku, a opozoril, da se je z njuno uveljavitvijo še povečala potreba po izvedencih klinične psihologije za otroke, psihiatrije in pedopsihiatrije, zaradi česar na sodiščih prihaja do zastojev. Varuh si želi tudi več medresorskega usklajevanja med institucijami, brez prelaganja odgovornosti za zaščito otrokovih pravic.

Svetina se zavzema tudi za vključevanje otrok in mladostnikov v odločevalne procese o vsebinah, ki se nanašajo nanje. "Kot je Slovenijo opozoril Odbor za otrokove pravice Združenih narodov ob zadnjem pregledu izvajanja konvencije, bi morala država pritožbe otrok obravnavati na otroku občutljiv in hiter način. Zato pri varuhu načrtujemo ozaveščanje otrok o njihovi pravici do neposrednega vlaganja pritožb pri varuhu ter za zagotavljanje dostopnih, enostavnih in otroku prijaznih postopkov," so še navedli pri varuhu.