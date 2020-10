Zaradi korone več nočnih mor

Študija s področja spanja in sanj

© pixabay.com

Krza, ki je nastopila zaradi pandemije novega koronavirusa, obremenjuje številne ljudi tudi med spanjem, so v nedavno objavljeni študiji ugotovili finski strokovnjaki s področja spanja in sanj. Ljudje so namreč poročali o nočnih morah in težavah s spanjem, ki so jih povezali s posledicami izbruha novega koronavirusa.

V študijo so vključili več sto prostovoljcev, ki so svoje sanje opisali ekipi strokovnjakov z univerze v Helsinkih. Med drugim so sanjali o izgubljenih potnih listih in pomanjkanja objemov, kar je bila posledica vzdrževanja fizične razdalje, piše v študiji, ki je bila prejšnji teden objavljena v reviji Frontiers in Psychology.

Avstrijska psihologinja Brigitte Holzinger je opozorila, da rezultatov študije ni mogoče posplošiti. Čeprav je število nočnih mor zelo visoko, pa je to po njenem glede na trenutne razmere pričakovano.

Več kot 4000 Fincev je opisalo še, kako so ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa iin pandemija vplivali na njihovo spanje. Več kot četrtina jih je opozorila, da imajo med pandemijo pogosteje nočne more, okoli tretjina se jih ponoči večkrat zbuja, več kot polovica pa jih spi dlje kot običajno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Avstrijska psihologinja Brigitte Holzinger je opozorila, da rezultatov študije ni mogoče posplošiti. Čeprav je število nočnih mor zelo visoko, pa je to po njenem glede na trenutne razmere pričakovano.