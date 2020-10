5G od danes na voljo tudi v Sloveniji

© pxhere.com

Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko od danes uporabljajo tehnologijo pete generacije (5G), potem ko je operater konec julija vzpostavil prvo nacionalno komercialno mobilno omrežje 5G. V družbi načrtujejo, da bodo do konca leta v obstoječem frekvenčnem pasu pokrili 33 odstotkov prebivalstva.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal član uprave Telekoma Slovenije, pristojen za področje komerciale, Tomaž Jontes, je množičen prehod na delo in izobraževanje na daljavo v pomladnih mesecih znova izpostavil omejitve obstoječih omrežij.

"Izkazalo se je, da težko odgovorijo na tako povečano povpraševanje. Tehnologija 5G bo s še večjo kapaciteto, še višjimi prenosnimi hitrostmi in še krajšimi zakasnitvami prinesla pomemben napredek na tem področju ter občutno povečala zanesljivost omrežja," je poudaril.

Član uprave, pristojen za tehnologijo, Matjaž Beričič, je pojasnil, da so želeli prvi korak narediti še pred dražbo frekvenčnega spektra, ki bo omogočil uporabo polnega potenciala tehnologije 5G. Ta je predvidena v začetku naslednjega leta. "Po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov pa bodo hitrosti še višje kot danes," je poudaril.

Telekom javno mobilno omrežje 5G načrtuje v obliki t. i. kampus omrežij, pri katerih se znotraj ene fizične infrastrukture omogoči virtualna namenska omrežja za vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo ter zaščita in reševanje.

Direktor poslovnega trga Primož Kučič je dodal, da uvedba 5G krepi tudi pomen kibernetske varnosti in povečuje možnost za dodeljevanje prednosti povezavam. Slednje je pomembno v primeru močno povečane obremenitve omrežja, do katere lahko pride na primer ob naravnih ali množičnih nesrečah. Takrat lahko operater uporabnikom, katerih povezava ni povezana z nujnim stanjem, to omeji ali celo začasno onemogoči. S tem zagotovi čim boljšo povezavo tistim, ki jo tedaj nujno potrebujejo, na primer za komunikacijo z reševalnimi službami.

Telekom Slovenije pri zagotavljanju komercialnega omrežja 5G sodeluje s švedskim Ericssonom, enim vodilnih svetovnih ponudnikov omrežne tehnologije. Z njim so sodelovali že pri omrežju 4G, prav tako je švedska družba na razpisu oddala najugodnejšo ponudbo.

Ericsson ima sodelovanje s Telekomom za potrebe razvoja omrežja sklenjeno za obdobje 2015-2022. Ker se za obdobje do 2026 predvideva potreba po bistveno zmogljivejšem omrežju, bodo za naslednje večletno obdobje izvedli nov razpis, so poleti pojasnili na Telekomu.