Aleksandra Pivec odstopila s položaja ministrice in izstopila iz stranke DeSUS

Dejala je, da ne želi, da ji sodi politika, ki "ne sprejema posameznikov, ki delajo v korist ljudi"

Veselje Aleksandre Pivec po zmagi na volilnem kongresu stranke DeSUS. Njeno kratko pot na vrhu stranke in v Janševi vladi so zaznamovale številne afere.

Aleksandra Pivec je med današnjo sejo Državnega zbora (DZ) o njeni razrešitvi sama odstopila z mesta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot je dejala, kot ministrica nepreklicno odstopa, ker ne želi, da ji "z glasovanjem sodi politika, ki ne sprejema posameznikov, ki delajo v korist ljudi". Dodala je, da izstopa tudi iz stranke DeSUS.

Kot je dejala, želi s svojim odstopom olajšati odločitev tistim poslancem, ki znajo ceniti rezultate njenega dela in so se znašli pred zahtevno odločitvijo, ko bi se morali zaradi političnih preračunavanj odločiti drugače, kot jim narekuje vest. "Ker vas na očeh javnosti ne želim postaviti v položaj, ko morate spregledati dobro delo in se odločiti drugače zaradi političnega dogovora, sem sprejela odločitev, da podam svojo nepreklicno odstopno izjavo z mesta ministrice," je dodala.

Po njenih besedah odstopa tudi, ker ne želi, da ji z glasovanjem sodi politika, "ki ne sprejema posameznikov, ki si prizadevajo delati v dobro ljudi in ne političnih elit ali posameznikov".

Svoje delo je ocenila kot dobro, hkrati pa je kot dobro ocenila tudi delo vlade, v kateri je bila ministrica: "To je bilo moje delo v tretji vladi in mirno lahko povem, da je bilo delo te vlade najbolj uspešno in učinkovito, kar dokazujejo tudi naši doseženi rezultati".

Iz DeSUS pa Aleksandra Pivec, kot je dejala, odstopa, ker poslanski skupini stranke ni bil zadosti njen odstop z mesta predsednice stranke in je iskala nadalje možnosti za njeno "odstranitev iz političnega prostora z današnjim predlogom za razrešitev, kljub temu da smo v vladi uspešno izpolnjevali koalicijske zaveze".

Še vedno se, kot je dejala, v stranki ukvarjajo tudi s tem, da bi ji onemogočili kandidirati za predsednico na prihodnjem kongresu DeSUS, kljub temu, da za njeno kandidaturo "še vedno obstaja podpora terena in kljub temu, da so z dosedanjimi dejanji že pripeljali do tega, da so številni odbori in posamezniki že pripravili svoje odstopne izjave iz stranke, kar vodi do njenega popolnega razpada".

"Zdaj se išče tudi možnosti, za mojo izključitev iz DeSUS. Ta trud vam želim dragi poslanci prihraniti in vam sama izročam svojo izstopno izjavo iz DeSUS z današnjim dnem," je dejala.

S svojim odstopom je Pivec želela prehiteti DZ, da bi glasoval o predlogu predsednika vlade za njeno razrešitev, ki so mu sicer v današnji predstavitvi stališč poslanskih skupin napovedale podporo vse stranke v DZ, razen SNS.

Sejo so na predlog poslanca NSi Jožefa Horvata prekinili, a le do 18. ure. Čakajo namreč obvestilo premierja Janeza Janše, ki ga danes na seji ni bilo, o odstopu Pivčeve. Podpredsednica DZ Tina Heferle (LMŠ) namreč točke ni želela dokončno prekiniti, dokler DZ ne bo prejel tega obvestila. Njeno strogo sledenje poslovniku DZ je, kot kaže, posledica nezaupanja ob nedavnem odstopu ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, o katerem DZ nikoli ni bil obveščen.

Predsednik vlade ima sicer po poslovniku državnega zbora sedem dni časa, da predsednika DZ obvesti o odstopu ministra. Ta nato v sedmih dneh seznanitev z odstopom uvrsti na dnevni red seje DZ. Kot se DZ na seji seznani s tem, ministru preneha funkcija.

Predsednik vlade ima nato še 10 dni časa, da predlaga novega kandidata za ministra ali da DZ obvesti, da bo to funkcijo začasno opravljal sam oz. jo poveril drugemu ministru. Kandidat se nato najpozneje v sedmih dneh predstavi pristojnemu delovnemu telesu, potem o kandidaturi glasuje še DZ.

V DeSUS so že povedali, da na mesto novega kmetijskega ministra predlagajo dosedanjega državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu Jožeta Podgorška. Zato je pričakovati, da bodo postopki bistveno hitrejši.