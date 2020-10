V Parizu se za dva tedna zapirajo bari

"Epidemija napreduje prehitro. Moramo pritisniti na zavoro, preden bo zdravstveni sistem preobremenjen," je sporočil prvi mož pariške policije Didier Lallement

© Skitterphoto / Pixabay

V boju za zajezitev hitrega širjenja novega koronavirusa bodo od torka v Parizu in njegovih predmestjih za dva tedna zaprti vsi bari in kavarne, je včeraj sporočil prvi mož policije v francoski prestolnici Didier Lallement. Restavracije bodo ostale odprte, a bodo morale upoštevati nove preventivne ukrepe, je dejal.

V Parizu, za katerega od danes velja najvišja stopnja nevarnosti glede širjenja novega koronavirusa, se zapirajo tudi klubi in plesišča, prepovedane bodo študentske in vse druge zabave. Prav tako bodo zaprti telovadnice in bazeni - razen za dejavnosti v okviru šole - ter fitnes klubi.

"Epidemija napreduje prehitro. Moramo pritisniti na zavoro, preden bo zdravstveni sistem preobremenjen," je na novinarski konferenci dejal Lallement. Prav bari in kavarne so po njegovih besedah kljub širjenju okužb še naprej privabljali veliko število ljudi, ki pogosti niso upoštevali ohranjanja razdalje in nošenja mask.

Francoski zdravstveni minister Olivier Veran je že konec minulega tedna nakazal, da se prestolnici države obetajo strožji ukrepi, ministrica za delo Elisabeth Borne pa je pozvala delodajalce in zaposlene, naj "delajo od doma, koliko je le mogoče".

Restavracije - opredeljene kot obrati, v katerih je glavna dejavnost streženje hrane - bodo po drugi strani lahko obratovale še naprej, a pod ostrejšimi pogoji, ki jih bodo naznanili kasneje danes. Novi ukrepi bodo veljali štirinajst dni, nakar bodo pristojne oblasti na novo ocenile razmere.

V Parizu se je v zadnjem tednu dni z novim koronavirusom okužilo več kot 250 ljudi na 100.000 prebivalcev. Še posebej zaskrbljujoče naj bi bilo število okuženih med starejšimi od 65 let. Po navedbah lokalnih zdravstvenih oblasti so na širšem območju Pariza trenutno 203 aktivni skupki okužb.

Zdravstveni minister Olivier Veran je že konec minulega tedna nakazal, da se prestolnici države obetajo strožji ukrepi.

