Pivec: »Ne vabijo me v drugo stranko in ne ustanavljam svoje«

Aleksandra Pivec je zanikala, da bi imela povabilo v katero od drugih strank, da bi ustanavljala svojo ali pa se zaposlila v kabinetu predsednika vlade

Aleksandra Pivec, zdaj že nekdanja ministrica in nekdanja predsednica stranke DeSUS

Aleksandra Pivec se je za odstop s položaja kmetijske ministrice odločila, ker je, kot je dejala, želela marsikateremu poslancu prihraniti odločanje "med dobrim delom in vprašanjem diskreditacije". Napovedala je, da si bo zdaj sicer vzela nekaj predaha, namerava pa z delom v politiki nadaljevati. O prestopu v katero drugo stranko ne razmišlja.

Aleksandra Pivec ocenjuje, da so na kmetijskem ministrstvu delali predano in dobro. Opozorila je, da se ji je sodilo le na podlagi različnih informacij, ki so prihajale v javnost, a da do tega trenutka ni "nobene sodbe organov, ki so za to pristojni".

"Vem, da marsikdo od poslancev ve, da smo delali dobro. Želela sem jim prihraniti, da bi se odločali med dobrim delom in vprašanjem diskreditacije," je pojasnila v izjavi za medije v DZ.

Glede delovanja v stranki DeSUS pa je poudarila, da se je nezadovoljstvo stranke reševalo preveč na očeh javnosti. Sama si je želela, da se ta vprašanja rešujejo znotraj stranke. Javno razreševanje težav pa je, tako nekdanja ministrica, privedlo tudi do padca stranke na javnomnenjskih lestvicah.

Pivec, ki je včeraj pojasnila, da izstopa tudi iz stranke DeSUS, ni želela komentirati govoric o morebitni kandidaturi nekdanjega prvaka stranke Karla Erjavca na prihajajočem kongresu stranke, saj pristanka h kandidaturi ni videla. Ker na kongresu lahko kandidirajo samo člani stranke, pa se za ta položaj ne bo potegovala, je napovedala.

Zanikala je tudi, da bi imela povabilo v katero od drugih strank, da bi ustanavljala svojo ali pa se zaposlila v kabinetu predsednika vlade. Je pa poudarila, da bo kljub odstopu zagotovo nadaljevala delo v politiki, a si bo pred tem vzela nekaj časa za premislek.

"V politiko sem vstopila, ker sem resnično želela pošteno delati, spreminjati stvari na področju, ki je bilo v moji pristojnosti," je pojasnila. Kot je dodala, na političnem prostoru ostajajo odprti številni načrti in priložnosti.

Pivčeva je še napovedala, da bo nadomestilo, ki ji pripada po odstopu, nekaj časa koristila. "Zagotovo pa ne dolgo. Tudi sama si želim najti neko novo poslovno priložnost," je še pojasnila.