Čas pandemije je razkril vso ranljivost človeka

© pikist.com

Čas pandemije novega koronavirusa je razkril vso ranljivost družb in človeka, je bilo med drugim slišati na ponedeljkovi okrogli mizi o človečnosti v času novega koronavirusa. Sofoklejeva Antigona s svojo zahtevo po varovanju pogrebnih običajev pa je spet postala aktualna.

"Zdaj se je pokazalo, da so družbe in posamezniki zelo ranljivi, kar je bil v filozofiji v preteklosti zanikan pojav. Ni se namreč ukvarjala s telesnostjo," je dejal filozof Lenart Škof. Ranljivost se je dolgo skrivala tudi v politični teoriji, je dodal na okrogli mizi, ki jo je pripravila Slovenska matica v sodelovanju z Inštitutom za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta.

Virus je po njegovih besedah na ravni posameznika pokazal, da je "vse okoli nas možnost radikalne ranljivosti, Sofoklejeva Antigona s svojo zahtevo po varovanju pogrebnih običajev pa je spet postala aktualna". Antigona je namreč raje kot zakonom države sledila nepisanim zakonom in opravila simboličen obred bratovega pokopa.

Pater Karel Gržan pa opaža, da se zavest prebuja. Ob tem si želi, da bi se v času, ko je moteče vse, kar lahko prebudi misel, budila tudi ironija. "Norost je treba ironizirati, čas je, da se prebudi umetnost ironije," je pozval. Virus se po njegovih besedah zlorablja za to, da bi ljudem jemali svobodo in jih prilagodili, pri tem pa se zastrašuje. "Vse to so grde manipulacije," je poudaril.

Po mnenju kiparja Marka Pogačnika je pomembno, da se človek spozna kot del večje celote, "da spozna, da Zemlja ni le krogla, ampak živ paradiž, grozd različnih svetov, ki naj bi sodelovali med seboj". "Toda mi smo se osamili, zaprli v svoj antropocentrizem," je bil kritičen.

"Pozabljamo, da smo vsi del pravzorca, to pa je človeško bitje, ki nas vse povezuje," je dejal. V tem je po njegovih besedah pogoj za resnično sožitje.

