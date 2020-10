Stairway To Heaven ni plagiat

Končan spor o avtorskih pravicah glede znane pesmi zasedbe Led Zeppelin

Led Zeppelin

© Flickr

Včeraj je ameriško vrhovno sodišče končalo sodni spor o avtorskih pravicah pri skladbi Stairway to Heaven, za katero so skupino Led Zeppelin obtožili, da je plagiat. Leta 2016 je primer sicer dobila, a so ga dve leti kasneje oživili s pritožbo. Prizivno sodišče je letos potrdilo prvotni sodbi, vrhovno sodišče pa je spor zdaj dokončno zaključilo.

Britansko skupino so leta 2014 obtožili, da so kopirali dele skladbe Taurus, ki jo je napisal kitarist Randy Wolfe za ameriški band Spirit. Tožbo je vložil Michael Skidmore, zastopnik Wolfea, ki je umrl leta 1997. Pevca Led Zeppelinov Roberta Planta in kitarista Jimmyja Pagea je obtožil kraje. Led Zeppelin in Spirit so namreč skupaj nastopali na turneji, po kateri je pesem nastala, Skidmore pa je namigoval, da jo je Page morda kopiral, potem ko je v živo slišal pesem Taurus.

gFHLO_2_THg

Sodni proces so leta 2016 preselili na najvišjo stopnjo, na kateri sta pričala tudi Page in Plant. Porota je navedbe zavrnila in presodila, da si pesmi "nista podobni". Prizivno sodišče v San Franciscu pa je leta 2018 presodilo, da so bile v prejšnjem sojenju storjene napake, in naložilo novo obravnavo.

Prizivno sodišče v Kaliforniji je marca letos pritrdilo prvotni sodbi, najvišje sodišče v državi pa je s ponedeljkovo odločitvijo, da primera ne bo obravnavalo, dokončno zaključilo pravni spor, ki ga je glasbena industrija pozorno spremljala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Stairway to Heaven se redno pojavlja na seznamu največjih rock uspešnic, kar jih je bilo kdaj napisanih, obenem je ena najdlje trajajočih uspešnic v glasbeni industriji. Če bi sodniki odločili drugače, bi morala Plant in Page plačati milijonske odškodnine. V obdobju civilnega sojenja naj bi pesem po ocenah zaslužila 3,4 milijona dolarjev.

QkF3oxziUI4

Gre za skladbo s četrtega albuma Led Zeppelin iz leta 1971. Album nima naslova, a se ga je prijela oznaka Led Zeppelin IV.