Janša: »Če se bo število okužb še povečevalo, bomo morali razglasiti epidemijo«

Novi omejevalni ukrepi že jutri

Janez Janša na današnji tiskovni konferenci

© YouTube / STA

Vlada je v spopadu s koronsko krizo po besedah premierja Janeza Janše že skorajda izčrpala nabor možnih ukrepov, ki ne ovirajo pretirano javnega življenja. A če se bo število okužb z novim koronavirusom še povečevalo, bo morala razglasiti epidemijo, to pa vnovič pomeni strožje ukrepe, je dejal. Sprejem novih sicer pričakuje že v sredo. Še ta teden bo sprejeta omejitev zbiranja do 10 ljudi (javno in zasebno), z izjemo verskih obredov in porok ter nekaterih prireditev, strežba v lokalih pa bo omejena le na mize.

"Smo praktično sredi drugega covidskega vala in ukrepi, ki jih sprejemamo v tem času in jih bomo v prihodnje, so namenjeni zajezitvi tega vala in preprečitvi morebitnih še hujših posledic v obdobju tretjega vala," je danes na novinarski konferenci dejal Janša.

Spomnil je na zadnji ukrep vlade, to je obvezno namestitev razkuževalnikov za roke v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb. Veljati bo začel v sredo.

Načrt ukrepov vlade RS

© YouTube / STA

V sredo bo vlada predvidoma sprejela še dodatne ukrepe, veljati pa bi začeli v četrtek. Med njimi je Janša omenil strežbo samo sedečim za mizami v gostinskih lokalih, omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih glede na velikost prostora (denimo v trgovinah, bankah in podobno), omejitev zbiranja ljudi na največ deset z nekaterimi izjemami ter prireditve brez zakusk. Predvidena je tudi prepoved obiskov v posameznih domovih za starejše in bolnišnicah, ki sicer ponekod že velja.

"Če bi število okuženih preseglo 140 na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju ter bi bilo v bolnišnicah več kot 250 bolnikov, od teh več kot 50 na intenzivni negi, bi morali razglasiti epidemijo in sprejeti podobne ukrepe, ki smo jih sprejemali spomladi."



Janez Janša,

predsednik vlade RS

S tem bo vlada skorajda izčrpala ukrepe, ki jih ima v okviru t. i. oranžne faze ukrepanja. Na voljo bi ji ostali le še ukrepi, kot so zapora posameznih občin, zaprtje gostinskih lokalov in športnih dvoran ter ustavitev nenujnih zdravstvenih storitev. "Smo močno upali, da do tega ne bo prišlo. A zadnji podatki kažejo, da se število okužb povečuje," je dejal.

ORANŽNA FAZA:

Število okuženih več kot 40 na 100.000 prebivalcev v štirinajstih dneh

Število obolelih v bolnišnicah več kot 60

Število obolelih na intenzivni negi več kot 15

RDEČA FAZA:

Število okuženih več kot 140 na 100.000 prebivalcev v štirinajstih dneh

Število obolelih v bolnišnicah več kot 250

Število obolelih na intenzivni negi več kot 50





Slednji omenjeni ukrepi so še zadnje, kar ima vlada na voljo, preden bi prešli v rdečo fazo, ki po Janševih besedah pomeni razglasitev epidemije. "Če bi število okuženih preseglo 140 na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju ter bi bilo v bolnišnicah več kot 250 bolnikov, od teh več kot 50 na intenzivni negi, bi morali razglasiti epidemijo in sprejeti podobne ukrepe, ki smo jih sprejemali spomladi," je posvaril.

