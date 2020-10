Huawei nad ravnanje slovenske vlade resno zaskrbljen: »To je diskriminatoren ukrep«

"Zaradi takšne namere smo resno zaskrbljeni. Slovenija je prva država v Evropi, ki se je odločila za tako strog in diskriminatoren ukrep," je dejal predstavnik Huaweija. Slovenski premier Janez Janša odgovarja, da tveganja v zvezi s kibernetsko varnostjo Slovenija jemlje resno.

Kitajski tehnološki velikan Huawei je nad novico, da naj bi ga slovenska vlada označila za dobavitelja z visokim tveganjem, presenečen in razočaran. Kot so njegovi predstavniki poudarili na današnji novinarski konferenci, jim vlada kljub večkratnim poskusom ni omogočila predstavitve stališč. Prepričani so, da za odločitev ni utemeljenih razlogov.

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani prek videopovezave dejal podpredsednik za regijo srednje in vzhodne Evrope ter nordijsko regijo pri Huawei Technologies Radoslaw Kedzia, so za domnevno namero vlade izvedeli iz medijev. "Zaradi takšne namere smo resno zaskrbljeni," je poudaril. Slovenija je po njegovih besedah prva država v Evropi, ki naj bi se odločila za "tako strog in diskriminatoren ukrep".

"Zaradi takšne namere smo resno zaskrbljeni."



Radoslaw Kedzia,

Huawei Technologies

Pri Huaweiju so po njegovih besedah večkrat poskušali stopiti v stik s predstavniki vlade, da bi jim predstavili svoja stališča, a so vsakič naleteli na zaprta vrata. Očitkov, ki so jih deležni, ni poleg tega nihče podkrepil s kakršnimikoli dokazi, je izpostavil. "Način odločanja o tem, kdo je dobavitelj z visokim tveganjem, je nejasen," je dodal.

Kot je dodala direktorica odnosov z javnostmi in komuniciranja pri Huaweiju za omenjeno regijo Mariann Krajczarne Gecse, se jim zdi samoumevno, da bi imeli pred takšno odločitvijo priložnost vladi predstaviti svoja stališča.

Kedzia je poudaril, da Huawei spoštuje vso zakonodajo, ustreznost svojih izdelkov pa dokazuje s številnimi certifikati. Pri svojem poslovanju je povsem transparenten in je ves čas odprt za pojasnila.

Kot je dodal generalni direktor Huawei Technologies Slovenia Histro Zhang (Qin), so v Sloveniji prisotni že kar nekaj časa in so pridobili številne reference. "Tudi v primeru, da bi vlada potrdila takšen sklep, tako Slovenije ne bomo zapustili," je poudaril.

O možnih ukrepih proti takšni odločitvi vlade Kedzia danes ni želel govoriti. Kot je dejal, želijo najprej pridobiti uradno informacijo, nato pa se bodo odločali naprej. "Preučujemo pa več možnosti," je dodal.

Vlada naj bi v prihodnjih tednih po neuradnih informacijah odločala o predlogu sklepa, s katerim bi Huawei označila za dobavitelja z visokim tveganjem. Kot je razvidno iz dokumenta, ki ga je pridobila STA, je predlog pripravilo ministrstvo za javno upravo in je še v usklajevanju. Kot dobavitelje z visokim tveganjem opredeljuje družbo Huawei in z njo kapitalsko, strukturno ali organizacijsko povezane družbe.

Ocena tveganja je pripravljena na podlagi evropskih meril za kibernetsko varnost tehnologije 5G. Če bo sklep sprejet, slovenski operaterji mobilnih telekomunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo elektronske telekomunikacijske storitve in ki nabavljajo telekomunikacijsko infrastrukturo, te ne bodo smele več kupovati pri Huaweiju. Prav tako njegove opreme in storitev ne bodo smeli uporabljati obrambne in obveščevalne strukture, sistemi notranje varnosti ter sistemi zaščite in reševanja.

Na ministrstvu za javno upravo zadeve ne komentirajo. Kot so pojasnili za STA, je namreč interne narave.

Je pa na vprašanje na to temo na včerajšnji novinarski konferenci, posvečeni načrtu nadaljnjega ukrepanja v epidemiji covida-19, odgovarjal premier Janez Janša.

"Sklep ni predlagan, vemo pa vsi, da so s tem podjetjem povezana nekatera tveganja v zvezi s kibernetsko varnostjo in mi to jemljemo resno."



Janez Janša,

premier RS

Kot je pojasnil, sta vlada in svet za nacionalno varnost nekajkrat obravnavala temo kibernetske varnosti, skladno s sprejetimi sklepi pa so pripravljeni okviri za ravnanje države, tudi ko gre za izvor komercialnih ponudnikov pri telekomunikacijah. Razprave o konkretnih podjetjih pa še ni bilo.

"Sklep ni predlagan, vemo pa vsi, da so s tem podjetjem povezana nekatera tveganja v zvezi s kibernetsko varnostjo in mi to jemljemo resno," je dejal Janša.

Glede očitkov, da se vlada s Huaweijem ne želi sestati, je dejal, da se celotna vlada še nikoli ni sestala s kakšnim podjetjem, bili pa so po njegovih besedah stiki na ekspertni ravni. "Ni pa veliko skrivnosti, ki bi jih bilo treba pojasniti," je sklenil.