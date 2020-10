Vrnitev Karla Erjavca?

Lahko ponovna kandidatura Karla Erjavca za predsednika DeSUS reši stranko?

Karl Erjavec, nekdanji večkratni minister in nekdanji dolgoletni predsednik stranke DeSUS

Pokrajinska organizacija DeSUS Gorenjska je izrazila podporo Karlu Erjavcu za vnovičnega predsednika DeSUS in ga organom stranke predlagala za kandidata za predsednika, Erjavec pa je h kandidaturi že podal soglasje, je za STA pojasnila vodja pokrajinske organizacije Julijana Bizjak Mlakar. O novem vodstvu bo kongres DeSUS odločal novembra.

Kot je pojasnila Bizjak Mlakar, so v pokrajinski organizaciji na včerajšnji seji od 13 članov podporo Erjavcu izrazili vsi razen enega.

Erjavec, ki je položaj predsednika DeSUS po 15 letih zapustil po porazu v tekmi z Aleksandro Pivec na januarskem kongresu, je tako za zdaj prvi znani kandidat za novega predsednika stranke.

Karl Erjavec je h kandidaturi že podal soglasje.

Aleksandra Pivec, ki je sicer po septembrskem odstopu s predsedniškega mesta sprva napovedovala vnovično kandidaturo na novembrskem kongresu, je to namero opustila. Ob ponedeljkovem odstopu s funkcije kmetijske ministrice je pojasnila, da izstopa tudi iz stranke DeSUS. Po njenih besedah poslanski skupini stranke ni bil zadosti njen odstop z mesta predsednice stranke, v stranki pa so se ukvarjali tudi s tem, da bi ji onemogočili kandidirati za predsednico na prihodnjem kongresu DeSUS, kljub temu, da za njeno kandidaturo "še vedno obstaja podpora terena", in iskali možnosti za njeno izključitev iz stranke.

Rok za vlaganje kandidatur za predsednika DeSUS, o katerem bodo odločali na kongresu 28. novembra, je sicer ta sobota, je pa kandidaturo možno vložiti tudi na samem kongresu.