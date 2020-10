Milijarderji v času korone postajajo še bogatejši

Njihovo bogastvo je do konca julija zraslo na rekordnih okoli 10.200 milijard dolarjev

Jeff Bezos, ustanovitelj, lastnik in direktor Amazona; njegovo premoženje je vredno več kot 200 milijard dolarjev

Študija svetovalnega podjetja Pwc in švicarske banke UBS je pokazala, da so najbogatejši Zemljani v času pandemije covida-19 postali še bogatejši. Bogastvo več kot 2000 milijarderjev je do konca julija zraslo na rekordnih okoli 10.200 milijard dolarjev, je razvidno iz objavljenih podatkov.

Prejšnji rekord so milijarderji dosegli konec leta 2017, ko so imeli skupaj okoli 8900 milijard dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V študiji pojasnjujejo, da je porast bogastva posledica obnovitve trga z delnicami, veliko pa so pripomogle tudi investicije v tehnologijo in zdravstvo.

Na svetu je trenutno 2189 ljudi, katerih premoženje je ocenjeno na več kot milijardo dolarjev. Pri tem so med drugim upoštevali denar, nepremičnine, delnice in luksuzne dobrine.

V Evropi so zabeležili 548 milijarderjev, od tega jih je največ, 114 v Nemčiji.