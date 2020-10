Lobisti imajo pri slovenskih evroposlancih odprta vrata

Kar polovica slovenskih poslancev v Bruslju je do zdaj sprejela lobiste

Romana Tomc

© EP

Polovica slovenskih evroposlancev je doslej sprejela najmanj eno skupino lobistov, s tem pa so se uvrstili malo nad povprečjem med evropskimi poslanci. Od ustanovne seje Evropskega parlamenta lani julija so lobisti obiskali 309 evropskih poslancev, skupno pa opravili 10.356 srečanj, od tega 27 s slovenskimi predstavniki, je navedeno na portalu Integrity Watch.

Na vrhu so sicer evropski poslanci iz Švedske - srečanje z lobisti jih je doslej prijavilo 90 odstotkov. Sledijo predstavniki iz Finske, Luksemburga in Nizozemske. Med drugim pa lobisti niso obiskali še nobenega evropskega poslanca iz Hrvaške in Cipra.

Med slovenskimi predstavniki so srečanje z lobisti prijavili Milan Brglez (S&D/SD), Klemen Grošelj (Renew/LMŠ) ter Romana Tomc in Milan Zver (oba EPP/SDS). Skupno so prijavili 27 srečanj, med njimi pa je najbolj aktivna Tomc, ki je imela 13 srečanj. Sledi Zver z devetimi srečanji, Brglez je prijavil štiri, Grošelj pa enega. Večina je srečanja napovedala na svojih spletnih straneh.

Tomc je večino svojih srečanj opravila v vlogi članice Evropskega parlamenta, tematsko pa sicer večinoma sovpadajo s področji odborov, katerih članica oz. nadomestna članica je. Več srečanj je imela z različnimi organizacijami s področja demografije in družinske politike.

Skupno so prijavili 27 srečanj, med njimi pa je najbolj aktivna Tomc, ki je imela 13 srečanj. Sledi Zver z devetimi srečanji, Brglez je prijavil štiri, Grošelj pa enega

Med drugim je prijavila še srečanje s predstavniki Evropskega združenja za igre in stave v okviru odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, kjer je nadomestna članica, ter s predstavniki mobilnostnega podjetja Uber. Več srečanj je imela tudi v okviru delegacije za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško.

Vsa srečanja med lobisti in Zverom so potekala v okviru njegovih pristojnosti člana odbora za kulturo in izobraževanje, kjer je poročevalec za program Erasmus+.

Brglez je tri srečanja prijavil v okviru funkcije poročevalca v senci pri odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Med drugim je imel dve srečanji s področja staranja družbe in enega s področja vpliva podnebnih sprememb na človekove pravice. Slednje je potekalo v Ljubljani z različnimi slovenskimi nevladnimi organizacijami s področja varovanja okolja. V septembru pa se je v Ljubljani srečal tudi s predstavniki tehnološkega podjetja Huawei na temo kibernetske varnosti.

Grošelj pa je prijavil srečanje s predsednikom uprave Leka in Novartisa v Sloveniji Robertom Ljoljom na temo predsedovanja Slovenije Svetu EU in evropske zakonodaje na področju javnega zdravstva in industrijske politike.

Na portalu, ki ga vodi nevladna organizacija Transparency International EU, pa so dostopni tudi podatki za srečanje med predstavniki Evropske komisije in lobisti. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je na primer doslej prijavil dve srečanji z Norveškim svetom za begunce o vzpostavitvi zračnih mostov za dostavo humanitarne pomoči za Sudan in DR Kongo. Je bil pa med najbolj aktivnimi člani Lenarčičevega kabineta Kim-Tobias Eling, ki je prijavil 24 srečanj z različnimi nevladnimi organizacijami.