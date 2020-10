Vlada Koalicije ustavnega loka bi zaključila mandat z rednimi volitvami leta 2022

Kako preprečiti zdrs Slovenije v iliberalno demokracijo

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB bodo popoldne spregovorile o povezovanju z namenom oblikovanja alternative vladi Janeza Janše. Pobudo pod imenom Koalicija ustavnega loka jim je v minulih dneh predstavil ekonomist Jože P. Damijan, pobudnik pogovorov. Damijana danes sicer zaradi te poteze že predstavljajo kot kandidata za mandatarja, vendar je to prehitro sklepanje. Je le pobudnik razmisleka, prvi podpisnik iniciative.

Damijan je omenjene opozicijske stranke seznanil s pobudo za t. i. Koalicijo ustavnega loka. Kot je danes zapisal na svojem blogu, so se vodje opozicijskih strank s pobudo strinjale, zato so na torkovem sestanku že začeli vsebinske pogovore v tej smeri. "Pobuda je zdaj na strani opozicijskih strank," je navedel pred današnjo novinarsko konferenco.

Damijan in drugi pobudniki, "ki so se že doslej angažirali s kritiko spodjedanja demokratičnih temeljev Slovenije", so prepričani, da je treba ukrepati takoj, če želijo "preprečiti zdrs Republike Slovenije v iliberalno demokracijo in pot brez povratka".

Kot navajajo v dokumentu, ki ga je pridobila STA, se "pred našimi očmi izvršuje neizrečen, a nič manj neprikrit poskus stranke SDS, da z zlorabo ključnih institucij na podlagi avtokratskih prijemov, ped za pedjo, korak za korakom, spodje družbene in državne temelje, redefinira ustavne norme, zaneti razdor in zakocka naš mednarodni položaj".

Pri tem pa po njihovem mnenju ne gre "le" za "izrazito nekompetentnost soočanja z realnimi problemi, kar je neizbežna posledica zanikanja strokovne avtonomije in kadrovskega voluntarizma, za suverene države zavržno servilnost do tujih finančnih sponzorjev in ideoloških mentorjev, za privatizacijo javnega in toleriranja korupcije ... Gre za veliko več in veliko hujšega, z daljnosežnejšimi in težje popravljivimi posledicami. Gre za ustavljanje Ustave, najvišjega akta soglasja v neki skupnosti, brez spoštovanja katerega ostane le brezpravje, oblastniška samovolja, avtoritarna država in družba brez prihodnosti".

Predlagajo, da se v Koalicijo ustavnega loka enakopravno vključijo stranke trenutne opozicije LMŠ, SD, Levica in SAB, vabilo pa da je odprto tudi za DeSUS, SMC in NSi. Hkrati bi k dialogu in sodelovanju povabili tudi predstavnike petkovih protestov. Vlada Koalicije ustavnega loka bo politična, ne tehnična in bi zaključila mandat z rednimi državnozborskimi volitvami 2022, je razvidno iz dokumenta.

Slednji navaja tudi programske prioritete, ki temeljijo na šestih stebrih za razvojni preboj, prijazno prihodnost, večjo pravičnost in varnost. To so učinkovit odgovor na koronsko krizo na zdravstvenem področju, infrastruktura za prijazno prihodnost, sodobna infrastruktura, znanje in kultura, zelena in digitalna preobrazba ter spodbujanje tehnološkega razvoja in komercializacije razvojno prebojnih idej.

Poleg Jožeta P. Damijana so podpisani pobudniki še Spomenka Hribar, Pavel Gantar, Boris A. Novak, Arjan Pregl, Barbara Rajgelj, Slavko Splichal, Niko Toš in Slavoj Žižek.