Nemčija na rdeči seznam uvrstila dodatne dele Slovenije

Rizične dežele

Nemčija je danes med rizične dežele zaradi novega koronavirusa uvrstila dodatne slovenske pokrajine - Zasavsko, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Savinjsko. Že pred tem so v Berlinu med tvegana območja uvrstili primorsko-notranjsko statistično regijo. Nemške oblasti odsvetujejo vsa potovanja na tovrstna tvegana območja zaradi covida-19.

Za vse, ki želijo vstopiti v Nemčijo in so bili v zadnjih 14 dneh na teh tveganih območjih, je obvezna karantena.

Nemška vlada je sicer danes svoj rdeči seznam razširila tudi na dodatna območja v sosednjih Hrvaški in Madžarski, pa tudi na Slovaškem, Bolgariji in v nekaterih drugih državah. Za rizično je razglasila celotno Romunijo in celotno Nizozemsko z izjemo pokrajine Zeeland in prekomorskih območij.

S seznama pa je medtem umaknila francoski otok Korzika in hrvaško brodsko-posavsko županijo.

Oceno, katero območje se uvrsti na nemški rdeči seznam, sprejemajo skupaj nemška ministrstva za zdravje, zunanje zadeve in notranje zadeve.

Načeloma se na ta seznam uvrstijo območja, v katerih so v zadnjih sedmih dneh zabeležili več kot 50 novih okužb s koronavirusom na 100.000 prebivalcev. Upoštevajo pa se tudi drugi kriteriji, navaja Institut Roberta Kocha na svoji spletni strani.