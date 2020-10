Začetek konca vlade Janeza Janše?

Stranke bodo morale pred svoj interes postaviti dobro države in državljanov

Tretja vlada Janeza Janše v maskah

V opozicijskih strankah (Levica, LMŠ, SD in SAB), ki skupaj štejejo 39 poslank in poslancev, smo ta teden začeli s pogovori o konstruktivni nezaupnici vladi Janeza Janše s kandidatom za mandatarja, ekonomistom dr. Jožetom P. Damijanom.

V teh dneh začenjamo z vsebinskim usklajevanjem alternative trenutni oblasti. Izhajamo iz skupne ugotovitve, da je vlada Janeza Janše koruptivna, škodljiva in nevarna za slovensko demokracijo, saj ruši pravno državo, si podreja policijo, sodstvo in nadzorne institucije, poskuša disciplinirati medije ter utišati civilno družbo. Državo nam pod krinko boja proti epidemiji ugrabljajo in nepovratno spreminjajo, zato ne smemo čakati volitev. Čimprej je treba predstaviti alterantivo ter poskusiti pridobiti manjkajočih 7 poslanskih glasov.

Po mesecih trenj v opoziciji končno prihaja do poenotenja. V Levici smo tudi doslej vlagali veliko energije v odnose z opozicijo, a z omejenimi rezultati. Koordinator, predsednici in predsednik strank smo začeli redno, tedensko sestankovati, sproti koordinirati naše politike ter večino predlogov vlagati skupaj. A še zdaleč ne brez težav, kot je bilo razvidno prejšnji teden, ob glasovanju o zakonu o obrambi.

Kakorkoli, ta teden je bil storjen velik korak naprej. Opozicija končno dobiva skupno vsebinsko platformo, katere osnova je program “Koalicije ustavnega loka”, ki ga je predlagal dr. Damijan skupaj s skupino pobudnikov iz civilne družbe. Bistveno je, da to postane osnova našega sodelovanja. Da se programsko poenotimo in uskladimo. Da oblikujemo vsebinsko alternativo. Ni dovolj, da Janšo spravimo z oblasti. Opozicija mora odgovoriti na strahove in jezo, s katerimi se hrani janšizem, zmanjšati razkorak med politiko in ljudstvom, ter začrtati jasno razvojno in socialno politiko države za naslednji dve leti.

Ne bo enostavno, a začetek je obetaven. Bistvena je nesebičnost. Stranke bodo morale pred svoj interes postaviti dobro države in državljanov.

