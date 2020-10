Politična stranka? Kriminalna združba!

Neonacistična grška politična stranka Zlata zora razglašena za kriminalno organizacijo

Člani Zlate zore

© DTRocks / WikiCommons

V Atenah se je zaključil sodni proces, v katerega so bile že dlje časa uprte številne oči, tako v Grčiji, kot tudi v mednarodni skupnosti. Skrajno desna neofašistična, neonacistična, protimuslimanska in protipriseljenska stranka Zlata zora je bila razglašena za kriminalno organizacijo.

Sodišče je sicer sodilo več članom vodstva stranke za umor in več poskusov umora ter za vodenje kriminalne združbe in članstvo v njej. Logična posledica obsodb za ta kazniva dejanja pa je odločitev sodišča, da organizacija, ki jo vodijo, ni politična stranka pač pa kriminalna organizacija.

Član stranke Jorgos Rupakias je bil obsojen za umor protifašističnega 34-letnega raperja Pavlosa Fisasa leta 2013. Rupakias je sicer kaznivo dejanje tudi priznal, grozi pa mu dosmrtni zapor. Poleg tega pa je sodišče obsodilo še 45 članov stranke in sicer za vodenje ali članstvo v kriminalni združbi, le 14 pa spoznalo za nedolžne. Med obsojenimi je tudi ustanovitelj in voditelj stranke Nikos Michaloliakos in tudi neodvisni evropski poslanec Jianis Lagos, ki je iz stranke izstopil lani. Sodišče bo kazni izreklo v prihodnjih dneh, omenjenim pa grozi med 5 in 15 let zapora.

V sklopu sojenja, ki je trajalo več kot pet let, je bilo izvedenih več kot 400 obravnav, pričalo je 150 prič, obtožence pa zastopalo okoli 50 odvetnikov.

Odločitev sodišča je pomembna predvsem zato, ker je eno izmed skrajno desnih strank, ki zaradi takšnih ali drugačnih (umetno ustvarjenih) kriz, iz dneva v dan v Evropi pridobivajo podporo in tudi vpliv v zakonodajnih in tudi izvršilnih vejah oblasti, poimenovalo s pravim imenom. Različne podobne »politične stranke« in civilna združenja s skrajnimi desničarskimi nazori namreč v Evropi (in tudi drugod v zahodnem svetu) še vedno uživajo določeno potuho. Če je zelo preprosto za kriminalno, teroristično organizacijo razglasiti kako izmed promuslimanskih skrajnih gibanj ali celo antifašistično gibanje Antifa, pa je to precej težje glede skrajno desnih, t.i. "domoljubnih" organizacij. Tako je recimo tudi v ZDA, kjer je predsednik Donald Trump na seznam terorističnih organizacij uvrstil Antifa, na nedavnem soočenju z demokratskim predsedniškim protikandidatom Bidnom, pa se na večkrat ponovljeno vprašanje o desničarskih rasističnih organizacijah, ni želel niti opredeliti.