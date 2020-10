Pogovoriti se moramo o sredini

Na koga se v resnici ni mogoče zanesti?

Tanja Fajon, Marjan Šarec, Luka Mesec in Alenka Bratušek na skupni tiskovni konferenci 5. oktobra

© Borut Krajnc

V zadnjih tednih smo v Mladini lahko prebrali, da »je stranka Levica izgubila medijsko zaupanje, ker se nanjo ne da zanesti« in da je kot »otrok s posebnimi potrebami; z veliko ljubezni se ga da razumeti, ne moreš mu pa zaupati odgovornosti«. Podoba, ki jo ustvarjata ta in podobni komentarji, je nedvoumna: stranka Levica je s svojo »neodgovornostjo« in »posebnimi potrebami« razbila vlado Marjana Šarca ter je kriva, da je na oblasti Janez Janša. A treba se je vprašati, na koga se v resnici ni mogoče zanesti.