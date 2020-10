Cerkev pričakuje, da bodo maše potekale nemoteno, ne glede na vladne ukrepe

Minister Hojs je sicer na današnji novinarski konferenci pojasnil, da odlok ne predvideva nobenih izjem, pri tem je omenil tudi Slovensko škofovsko konferenco (SŠK)

Tadej Strehovec (v sredini), generalni tajnik Slovenske škofovske konference (SŠK)

© arhiv Mladine

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je zaradi vladnega odloka o omejevanju zbiranja v imenu vseh škofij in župnij že oddala vlogo na NIJZ za pridobitev pozitivnega mnenja za opravljanje bogoslužja, ob upoštevanju doslej veljavnih smernic in navodil. Na SŠK pričakujejo pravočasno izdajo mnenje, da bodo nedeljska bogoslužja lahko potekala nemoteno.

Kot so še sporočili s SŠK, so se slovenski škofje seznanili z novim vladnim odlokom, po katerem bo zbiranje od petka omejeno na največ deset oseb. Zbiranja oziroma prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa bodo možne v primeru pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), a bo na teh dogodkih prepovedana strežba pijače in hrane.

Tudi verske organizacije morale dobiti pozitivno mnenje NIJZ za obrede z udeležbo nad deset oseb.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sicer na današnji novinarski konferenci pojasnil, da odlok velja za zbiranje na javnih krajih in vseh drugih prostorih, vključno z zasebnimi. Po njegovih besedah odlok ne predvideva nobenih izjem, kar pomeni, da bodo tudi verske organizacije morale dobiti pozitivno mnenje NIJZ za obrede z udeležbo nad deset oseb.

S tem odlokom vlada ne ureja zbiranja in dejavnosti v šolah, opredeljujejo pa popoldanske dejavnosti, ki jih ne organizirajo šole, denimo športne dejavnosti.