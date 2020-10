Pripravlja se zakon za odstavitev predsednika Trumpa

Nancy Pelosi je v četrtek napovedala pripravo predloga zakona za ustanovitev posebne komisije

Donald Trump

© Wikimedia Commons

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je v četrtek napovedala pripravo predloga zakona za ustanovitev posebne komisije, ki bi kongresu omogočila, da po 25. amandmaju k ameriški ustavi posreduje in odstrani predsednika ZDA s položaja.

Dejala je, da mora Donald Trump po okužbi z novim koronavirusom razkriti več informacij o svojem zdravju, še posebej duševnem, pri čemer je izpostavila čudne tvite, zaradi katerih je že namignila, da na predsednikove možgane vplivajo steroidi, s katerimi ga zdravijo zaradi covida-19.

25. amandma k ameriški ustavi omogoča vladi ali kongresu, da posreduje in predsednika odstrani s položaja, če ni več sposoben opravljati svojih dolžnosti.

Med drugim tvite o zaustavitvi pogajanj o novem proračunskem paketu pomoči proti pandemiji. Američani morajo vedeti, kdaj natančno se je okužil, je dejala.

Trump se je na pobudo Pelosi odzval na Twitterju. "Nora Nancy je tista, ki jo je treba opazovati. Ne kličejo jo nora za prazen nič," je tvitnil Trump, ki je edini, ki uporablja ta izraz, saj si ga je izmislil sam.

Trump je v torek republikancem ukazal, naj se nehajo pogajati o paketu pomoči, nato malce kasneje spet tvitnil, da se je pripravljen pogajati o delih paketa, vmes pa so borzni padli in spet narasli. V sredo je spet trdil, da naj se vsi vrnejo k pogajanjem, in to ponovil tudi v četrtek.