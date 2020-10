Neupravičena demonizacija glavnega mesta in protestnikov

Ljubljana ima največje število okužb, a glede na število prebivalcev je daleč od vrha najbolj "okuženih" občin

Notranji minister Aleš Hojs je v četrtek na novinarski konferenci predstavil nov odlok o omejitvah zbiranja, pri tem pa napovedal poostreno kaznovanje udeležencev petkovih protivladnih protestov. "Če smo v preteklosti petkove kolesarje in vse tiste, ki so pravzaprav mesece kršili ta odlok, spremljali relativno stoično brez nekih velikih intenzitet v smislu legitimiranja, izdajanja ali napotitve inšpektoratu za zdravje, ki so rezultirali v izdajanju kazni, naj napovem, da bo od jutri naprej to drugače." Res je bilo. Policisti so včeraj legitimirali in popisali večje število udeležencev, nekaj so jih tudi pridržali.

"Glede na številke, ki ste jih videli na prosojnicah, je situacija z okuženostjo v naši državi izjemno resna, zato je prav, da tako policija kot inšpekcijski organi bolj striktno izvajajo kontrolo na terenu," je zaostritev ukrepanja utemeljil minister Hojs. "Ne smemo si zatiskati oči, da so bila ravno ta petkova kolesarjenja ena najbolj evidentnih in grobih kršitev skozi ves čas zadnjih treh ali štirih mesecev." Na novinarsko vprašanje, koliko ljudi se je do zdaj okužilo na protestih, je sicer odgovoril, da teh podatkov nima. "Je pa nedvomno dejstvo, da je Ljubljana ena od tistih v špici z okuženostjo, morda je v tem trenutku glede na število prebivalcev pred njo samo še Črna na Koroškem ali pa kakšna taka manjša občina. Torej, Ljubljana je s tega vidika kritična."

Ljubljana ima po absolutnih številkah vsekakor daleč največje število okužb v zadnjih dveh tednih in tudi nasploh. To ni presenetljivo, saj gre za občino z daleč največ prebivalci, kamor se poleg tega na delovni dan v službo ali šolo v povprečju pripelje dodatnih 120 tisoč ljudi. Velika mesta so kot kraj, kjer se na majhnih prostorih največkrat drenja veliko različnih ljudi, jasno bolj tvegana z vidika širjenja okužb. A to, da bi bila, kot trdi Hojs, stopnja širjenja okužb v Ljubljani glede na število prebivalcev kritična, ne drži. Glede na podatke COVID-19 Sledilnika je bilo v Ljubljani v minulih dveh tednih zabeleženih 471 primerov okužb. Glede na velikost občine to pomeni 0,16 odstotka prebivalcev. V Črni na Koroškem so v zadnjih dveh tednih okužbo odkrili pri 39 prebivalcih, kar pomeni rekordnih skoraj 1,2 odstotka prebivalev občine. Tudi številne druge občine po Sloveniji imajo, preračunano na število prebivalcev, v zadnjih 14 dneh manjšo stopnjo okuženosti od Ljubljane. Šentjernej z 42 primeri oziroma 0,6 odstotka prebivalcev. Prevalje s 35 primer oziroma 0,5 odstotka prebivalcev. Skoraj vse občine v okolici Ljubljane imajo glede na število prebivalcev večjo stopnjo okuženosti od Ljubljane – Škofljica 0,4 %, Domžale 0,17 %, Grosuplje 0,23 % ... Glede na to se Ljubljana drži izjemno dobro.

Protivladni protesti so potekali že 25. teden zapored. Od začetka so jih vladni predstavniki označevali za neodgovorne. Konec junija je denimo premier Janša na Twitterju zapisal, da protestniki "ogrožajo zdravje in življenja ter širijo COVID-19": A vse do danes niso predstavili enega dokaza, da bi protesti prispevali k povečevanju širjenja okužb. Ne dvomimo, da bi ga, če bi obstajal, obesili na največji zvon svojega propagandnega stroja.

Še nekdo je ta teden protestnike, ki zahtevajo konec avtoritarne oblasti, brez dokazov obtožil širjenja okužb – beloruski predsednik Aleksander Lukašenko: "Jasno je, kakšne posledice ima to, kar se ob koncih tedna dogaja na ulicah Minska."

