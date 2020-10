Odpovedano drugo soočenje med Trumpom in Bidnom

Trump je zavrnil udeležbo na virtualni debati

Donald Trump

© Flickr

Komisija za soočenja predsedniških kandidatov ZDA je v petek sporočila, da je drugo televizijsko soočenje med republikancem Donaldom Turmpom in demokratom Josephom Bidnom, predvideno za 15. oktober, odpovedano. Trump je zavrnil udeležbo na virtualni debati, Biden pa se ne bo soočal sam s seboj.

Že po prvem soočenju v Clevelandu, je komisija sporočila, da bo morala za naprej nekaj spremeniti. Potem je prišla novica o Trumpovi okužbi z novim koronavirusom in komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov obeh glavnih strank, je sporočila, da bo soočenje virtualno. Trumpu to ni bilo všeč in je dejal, da se takšnega soočenja ne bo udeležil.

Republikanci menijo, da je naredil napako, saj zaostaja v anketah in soočenje veliko bolj potrebuje kot demokrat Biden. Demokrati sicer sumijo, da Trumpu soočenje v Miamiju že prej ni odgovarjalo, ker je bilo predvideno v obliki javne tribune. Vprašanja bi kandidatoma zastavljali neopredeljeni volivci, ki jim prekinitve in skakanja v besedo morda ne bi bili všeč.

Tretje soočenje, ki je za zdaj še vedno na urniku in to v enaki obliki kot v Clevelandu s kandidatoma in voditeljem, pa je napovedano za 22. oktober v Nashvillu.

Demokrati sicer sumijo, da Trumpu soočenje v Miamiju že prej ni odgovarjalo, ker je bilo predvideno v obliki javne tribune. Vprašanja bi kandidatoma zastavljali neopredeljeni volivci, ki jim prekinitve in skakanja v besedo morda ne bi bili všeč.

Bidnova kampanja je še pred odpovedjo soočenja zaradi Trumpovega zavračanja udeležbe v Miamiju na virtualni debati sporočila, da ima že druge načrte. S televizijo ABC se je dogovorila, da bo imel Biden sam svojo javno tribuno z volivci.

Trumpova kampanja je predlagala, da bi soočenje 15. oktobra pustili v živo, vendar bi ga prestavili na 22. oktober, Nashville pa bi potem dobil nov datum 29. oktober. Bidnova kampanja je ta predlog gladko zavrnila. "Trump ni tisti, ki določa urnik soočenj. To je naloga komisije za soočenja," je sporočila tiskovna predstavnica Bidnove kampanje Kate Bedingfield.