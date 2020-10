Tanja Fajon tudi uradno predsednica SD

Prva ženska na čelu SD

Tanja Fajon

© Borut Krajnc

Voditeljica SD Tanja Fajon je v tekmi za predsedniški položaj v stranki danes premagala strankarskega kolega, poslanca SD Janija Prednika. Zanjo je na digitalnem volilnem kongresu glasovalo 276 delegatov, Prednik pa je prejel 107 glasov. Tako je postala prva ženska na čelu SD.

Delegati so na e-volitvah Fajonovi podelili mandat do naslednjega kongresa, ki mora biti po statutu stranke najkasneje pol leta po naslednjih državnozborskih volitvah.

Fajon je v nagovoru po izvolitvi izrazila ponos, da je prva ženska predsednica v dolgi zgodovini stranke. Ocenila je, da so z današnjim volilnim kongresom, ki je zaradi epidemiološke situacije potekal na daljavo, dokazali, da jih izzivi ne ustavijo, temveč jih povezujejo, da stranko in državo spremenijo na bolje.

Kot je dejala v nagovoru po izvolitvi, je prišel čas za odločitev, ali bo Slovenija z obstoječo vlado korakala po poti razgradnje vseh vrednot, na katerih je bila pred tremi desetletji utemeljena država, ali pa bodo poskrbeli, da iz časa pred nami naredimo razvojno desetletje. Njena ambicija je namreč Slovenijo popeljati med najboljše države sveta. Ob tem je poudarila pomen zaupanja, pa tudi osebne odgovornosti vsakega posameznika za stanje duha v družbi in stranki.

V tekmi za predsedniški položaj je premagala strankarskega kolega, poslanca SD Janija Prednika. Zanjo je na digitalnem volilnem kongresu glasovalo 276 delegatov, Prednik pa je prejel 107 glasov.

Pozvala je, da zamere, ki morebiti obstajajo, za vselej pokopljejo. Želi tudi, da državljanom dokažejo, da so povezani, trdni, močni in vredni zaupanja. Ljudje od politike in politikov po njenih besedah ne pričakujejo čudežev, ampak zelo jasno smer, trdnost in odločnost. "Pričakujejo zelo jasne odgovore in uresničljive rešitve, pošteno politiko. Ta ne pomeni le finančne transparentnosti in resnicoljubnosti, pomeni tudi empatijo in sposobnosti, da zmoreš za višji cilj lastne ambicije kdaj tudi postaviti v ozadje," je dejala.

Pri programu stranke se ji zdi ključno upravljanje z državo s ciljem ohranjanja dostojanstva in socialne varnosti ljudi ter javnih sistemov. Dodala pa je, da ima tudi željo, da Slovenije ne bi popeljali v krog "problematičnih držav, kar se nam danes pospešeno dogaja".

Današnje slavje

© Borut Krajnc

Ponovila je očitke aktualni vladi o napadih na medije, na pravosodje in policijo, o grobem kadrovanju in nedopustni represiji. Slednji smo bili po njenih besedah priča ob posredovanju policije na petkovih protestih.

Ob tej priložnosti je odgovorila tudi na očitke v nagovoru njenega protikandidata, poslanca SD Janija Prednika. Ta je namreč v nagovoru vprašal, čemu se SD predstavlja kot stranka, ki bo vodila vlado, če naslednji dan podpre tehničnega mandatarja, ne da bi imeli zagotovljene glasove za prevzem oblasti.

Tanja Fajon je poudarila, da trenutno nismo v predvolilnem obdobju, saj je do rednih volitev še leto in pol. Si pa v SD želijo zamenjave te vlade in na mizi je "resen predlog za konstruktivno nezaupnico". Kot je poudarila, jih ta možnost lahko še utrdi. Ko bo prišel čas volitev, pa bodo v SD nanje poslali najboljšo listo kandidatk in kandidatov ter se pripravili na zmago, je napovedala.

Da je nekaj manj kot tretjina delegatov podprla njenega protikandidata Prednika, je po besedah Fajonove sporočilo, ki ga jemlje resno in ki ga pripisuje tudi trenjem med terenom in centralo. Vendar pa je to ne skrbi, napovedala je tudi skorajšnji obisk organizacij stranke po državi.

Na podpredsedniškem mestu se je Andreji Katič, Jerneju Pikalu in Matjažu Nemcu danes pridružila Dominika Švarc Pipan. Za novo članico predsedstva pa so delegati izvolili Ajdo Žižek.