Ob svetovnem dnevu deklic (11. oktober), ki poteka pod geslom Moj glas za našo prihodnost, je generalni sekretar ZN Antonio Guterres dejal, da se ob krepitvi odziva na pandemijo covida-19 ponuja priložnost za boljši, pravičnejši in enakopravnejši svet za vse deklice. Unicef pa je poudaril, da vlaganje v deklice prispeva k razvoju celotne družbe.

Sklad ZN za otroke (Unicef) in partnerji s svetovnim dnevom deklic vsako leto 11. oktobra pomagajo okrepiti prizadevanja deklic za zaščito njihovih pravic, za družbo enakih možnosti in enakosti med spoloma, ki jih v vsakdanjem življenju prepogosto niso deležne, so sporočili iz Unicefa.

"Ob tem, ko krepimo odziv na pandemijo in načrtujemo okrevanje, imamo priložnost, da ustvarimo boljši, pravičnejši in enakopravnejši svet za vse deklice. Najboljši način, da bi to dosegli, je, da sledimo njihovemu vodenju," je ob svetovnem dnevu poudaril Guterres.

V Unicefu pa so poudarili, da je pandemija letos dodatno ogrozila položaj deklic, saj ima uničujoč vpliv na njihova življenja po vsem svetu. "Unicef in partnerji pozivajo, da skupaj ustvarimo boljši svet za deklice - okrepimo njihov glas in pomagamo uresničiti njihove predloge za našo skupno prihodnost," so poudarili.

Unicef poudarja, da deklice v sebi nosijo izjemno moč in energijo, s čimer lahko uresničijo svoj polni potencial, če imajo enake možnosti.

Rasna, geografska, narodnostna in starostna raznolikost deklic so njihova moč. Danes se gibanja, ki jih vodijo dekleta, soočajo z izzivi, kot so podnebne spremembe, otroške poroke, diskriminacija, pohabljanje ženskih spolnih organov, duševno zdravje, neenakosti med spoloma. Potrebujejo podporo in krepitev njihovega glasu, so izpostavili na Unicefu.

Dodali so, da so danes mnoge deklice deležne napredka, ki je bil dosežen v zadnjih desetletjih na področju izobraževanja, vendar pa je treba napredek pospešiti. Pri tem so opozorili, da skoraj 25 odstotkov deklet, starih od 15 do 19 let, ni niti zaposlenih niti v izobraževanju ali usposabljanju, pri čemer ta delež pri fantih iste starosti znaša 10 odstotkov. Približno 335 milijonov deklic obiskuje osnovne in srednje šole, ki nimajo ustreznih sanitarij za menstrualno higieno. Mnoge deklice zato v obdobju menstruacije ne hodijo v šolo, so izpostavili na Unicefu.

Zapisali so še, da deklice zahtevajo življenje brez nasilja. V poroke je vsako leto še vedno prisiljenih približno 12 milijonov deklet. Zaradi pandemije koronavirusa bi bilo lahko v poroke prisiljenih dodatnih štiri milijone deklet. 13 milijonov deklet, starih od 15 do 19 let, pa je bilo žrtev posilstva.