Kolonialisti bi morali vrniti umetnine, ki so jih zasegli

Velika Britanija in Nizozemska sta iz nekdanjih kolonij odnesli številne umetnine

Rijksmuseum

© Wikipedia

Vodstvo londonskega Muzeja Victoria & Albert se z etiopskim veleposlaništvom dogovarja o vrnitvi umetnin, ki so jih britanski kolonisti zasegli kot vojni plen. Med njimi sta zlata krona in kraljeva poročna obleka, iz Etiopije pripeljana pred več kot 150 leti. Nizozemska pa naj bi vrnila prek 100.000 v času kolonializma zaseženih eksponatov.

Etiopija si za vrnitev umetnin prizadeva vse odkar so Britanci leta 1868 zavzeli vas Amba Mariam v središču Etiopije, takrat znano kot Magdala. Leta 2007 je vložila uradni zahtevek za vračilo več sto artefaktov, ki jih hranijo različni britanski muzeji, a je bil zavrnjen, navaja britanski The Guardian.

Namestnik direktorja muzeja Victoria & Albert Tim Reeve je na literarnem festivalu Cheltenham povedal, da je vračanje umetnin del "dekolonizacije" njihovih zbirk ter odkritejšega predstavljanja zgodovine muzeja. Po njegovih besedah ni dvoma, da so bila umetnine zaplenjene in ne izposojene.

Kot je še povedal, so se kot začetni korak k vrnitvi umetnin dogovarjali o dolgotrajni izposoji, saj britanska zakonodaja državnim muzejem prepoveduje trajno vračanje artefaktov.

Nizozemski muzeji bi po ocenah lahko vrnili 100.000 eksponatov, med njimi 70-karatni diamant, ki je bil nekdaj last sultanata Banjarmasin v Indoneziji. Območje sultanata je Nizozemska zasedla konec 19. stoletja.

Po pisanju spletnega portala bi sicer tudi Nizozemska lahko vrnila v času kolonializma zasežene umetnine, saj so najvidnejši nizozemski muzeji, med njimi Rijksmuseum in Tropenmuseum v Amsterdamu, podprli poročilo, v katerem je predlagano priznanje in odprava storjenih krivic.

Po besedah direktorja Rijksmuseuma Taca Dibbitsa se v muzeju že ukvarjajo z identificiranjem izvora umetnin v zbirki. Gre za pomembno temo, ki je v zadnjih desetletjih deležna vedno večje pozornosti, tudi mednarodne, ter dodal, da je dobrodošla nacionalna politika na tem področju. Meni tudi, da bi bilo smiselno ustanoviti neodvisno komisijo, ki bi se ukvarjala z zahtevami posameznih držav.

Dibbts je izpostavil tudi pomen mednarodnega sodelovanja muzejev, da razširijo vedenje o izvoru umetnin, ki jih hranijo, še piše The Guardian.