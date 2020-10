Zaradi koronavirusa bodo testirali celo mesto

Kitajska bo testirala več kot devet milijonov prebivalcev pristaniškega mesta Qingdao

© Geralt / Pixabay

V prihodnjih petih dnevih namerava Kitajska testirati več kot devet milijonov prebivalcev pristaniškega mesta Qingdao, potem ko so v mestu zaznali manjši izbruh novega koronavirusa. Gre za prvo obsežno testiranja v nekaj mesecih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do sedaj so sicer testirali že več kot 140.000 zdravstvenih uslužbencev in bolnikov.

V mestu so v nedeljo potrdili šest okužb z novim koronavirusom, ki izvirajo iz tamkajšnje bolnišnice, so sporočile lokalne oblasti. Kot so dodali, bodo v prihodnjih treh dneh testirali pet mestnih četrti, celo mesto pa v roku petih dni. Ob tem niso navedli točnega števila ljudi, ki jih nameravajo testirati.

Nazadnje so obširneje testirali v juniju, ko so v Pekingu zaznali izbruh novega koronavirusa, ki so ga povezali s tržnico.

Kitajska, kjer se je konec lanskega leta prvič pojavil novi koronavirus, se je po strogih karantenskih ukrepih spet postavila na noge. Uspelo se jim je izogniti tudi večjim izbruhom, predvsem zaradi hitrih karantenskih ukrepov in obširnega testiranja, še piše AFP.