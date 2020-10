Policisti so na protestu možnost širjenja virusa le še povečevali

Situaciji neprimerni postopki policije

Andej Rozman - Roza in policisti na petkovem protivladnem protestu

Gašper Lešnik

Ko sem se v petek, 9. oktobra, udeležil protivladnega protesta, sem zaradi vse večjega števila okužb in varnostnih ukrepov, ki so bili sprejeti, nosil zaščitno masko in ves čas držal predpisano razdaljo do drugih. A medtem ko sem skrbno pazil na varnostno razdaljo, upošteval prepoved združevanja v skupinah nad deset oseb, stal na robu dogajanja in se z nikomer fizično stikal, me je policist, ki ga je v strnjeni skupini spremljalo še pet uniformiranih kolegov, legitimiral in se potem, ko se je dotikal dokumenta človeka, katerega je legitimiral pred mano, z isto nerazkuženo roko dotikal tudi mojega dokumenta ter dokumenta človeka, katerega je legitimiral potem.

Glede na to, da nisem kršil nobenega predpisa, je s tem povsem po nepotrebnem izzival eventualno okužbo tako sebe kot mene in drugih. Ker se je okrog nas nabralo večje število radovednežev in fotografov, je povzročil tudi kršenje prepovedi združevanja nad deset oseb. Na ta način so državni uslužbenci, ki so zadolženi za našo varnost, v času, ko je epidemija v porastu, po nekem vnaprej določenem načrtu s svojim ravnanjem izzivali nevarnost širjenja okužbe.

Prosim pristojne inšpekcijske službe in Varuha človekovih pravic, da se opredelijo do tega ravnanja policije. Hkrati pričakujem, da bodo tisti, ki so sprejeli odločitev za takšno ukrepanje policistov, prevzeli odgovornost tako za eventualne zdravstvene posledice, kot tudi za ali zlonameren ali pa zelo neprofesionalen pristop, saj so policisti na protestu zgolj dodatno razburjali ljudi, ki so zaradi dogajanja v državi že brez tega dovolj vznemirjeni, in z ničemer niso prispevali k manjši možnosti širjenja virusa, ampak so to možnost le še povečevali.