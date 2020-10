Facebook prepovedal zanikanje holokavsta

Boj proti antisemitizmu

© Pixabay

Facebook je na vseh svojih straneh prepovedal zanikanje holokavsta. Kot so pojasnili pri podjetju, so se za to odločili, ker jih skrbi porast antisemitizma.

"Če bodo ljudje na Facebooku iskali holokavst, jih bomo preusmerili na verodostojne vire, da bodo dobili točne informacije," je danes sporočil soustanovitelj in glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg. Dodal je, da je lovil ravnotežje med zaščito svobode govora in omejevanjem sovražnih vsebin.

"Potegniti črto med sprejemljivim in nesprejemljivim govorom ni preprosto, a glede na trenutno stanje v svetu menim, da je to pravo ravnotežje," je še pojasnil.

Facebook je prejšnji teden sporočil, da bo z vseh svojih strani črtal stranke ali skupine, ki zastopajo skrajno desno teorijo zarote QAnon. Že prej je omejil namerne dezinformacije o novem koronavirusu ter uvedel ukrepe za zajezitev zavajajočih objav, ki bi skušale vplivati na letošnje predsedniške volitve v ZDA.