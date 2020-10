Beović: »Maske so dobro dokazan ukrep«

"Če bi se ukrepi dosledno upoštevali, sem prepričana, bi bila situacija drugačna," pravi dr. Bojana Beović

Dr. Bojana Beović

© Uroš Abram

Sprejemu še zadnjih ukrepov z oranžnega seznama se hitro bližamo, pravi vodja svetovalne skupine za covid-19 dr. Bojana Beović. Glede na število potrjenih primerov bi jih že lahko sprejeli, a je sedaj na potezi vlada. Prebivalce je Beović pozvala, naj odpovejo vsa praznična druženja, ki so običajna ob 1. novembru.

Kot je pojasnila v današnji izjavi za medije, morajo ukrepi predvsem preprečevati dodatno srečevanje ljudi, ki se sicer ne srečujejo v družini ali službi. Gre predvsem za športne aktivnosti, servisne dejavnosti in gostinstvo.

Pred prihajajočimi jesenskimi počitnicami in 1. novembrom pa je vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović prebivalce še pozvala, naj odpovejo vsa praznična druženja. Teh se namreč običajno udeležujejo tudi starejši, ki so ob okužbi s koronavirusom bolj ogroženi. Posebnih ukrepov za počitnice oziroma prihajajoče praznike sicer nimajo predvidenih.

A ob napovedanih ukrepih Beović poudarja, da so ti začasni. "Toliko že vemo o virusu, da lahko, če smo pri ukrepih učinkoviti in hitri, v obdobju dveh inkubacijskih dob oziroma v štirih tednih epidemični val zmanjšamo ter ponovno odpremo dejavnosti," je razložila.

Sam nabor ukrepov je svetovalna skupina že predstavila. Bojana Beović ob trenutnem stanju ocenjuje, da je smiselno zadnji del ukrepov iz oranžnega seznama sprejeti takoj, saj se bodo tako tudi prej sprostili. Pozvala pa je tudi k sočasnemu zaprtju šol in izvajanju pouka na daljavo za starejše osnovnošolce, dijake ter študente, torej še pred jesenskimi počitnicami. Okužbe v šolah in na fakultetah namreč predstavljajo precejšen delež.

"Pogrešamo res dosledno inšpekcijo. Če bi uspeli vzdrževati res dobre pogoje povsod, potem morda dodatni ukrepi niti ne bi bili potrebni. Popolnoma prepričani pa ne moremo biti, saj se virus v zaprtih prostorih širi bolj."



Bojana Beović

Težava je predvsem spoštovanje že sprejetih ukrepov. Med posameznimi gostinskimi lokali in drugimi dejavnosti obstajajo precejšnje razlike pri spoštovanju ukrepov, je poudarila Beović. "Pogrešamo res dosledno inšpekcijo. Če bi uspeli vzdrževati res dobre pogoje povsod, potem morda dodatni ukrepi niti ne bi bili potrebni. Popolnoma prepričani pa ne moremo biti, saj se virus v zaprtih prostorih širi bolj," je dodala.

Tudi na vprašanje, zakaj že sprejeti ukrepi ne delujejo, odgovarja, da se jih prebivalci ne držijo dovolj dosledno. "Maske so dobro dokazan ukrep, pa veste, na kakšne načine vse se nosijo," je dejala in poudarila, da je tudi precej nespoštovanja ukrepov v javnem prevozu in pri zasebnih druženjih. "To so situacije, v katere je treba poseči in učinkovito zmanjšati prenos virusa. Če bi se ukrepi dosledno upoštevali, sem prepričana, bi bila situacija drugačna," je izpostavila.

Ob večanju števila potrjenih okužb pa bodo potrebovali tudi nove postelje za namestitev bolnikov. V prihodnjih 14 dneh ali celo prej bi jih potrebovali 300, pravi Beović. Trenutno je zasedenih okoli 170 postelj, v število pa so vključeni tudi bolniki, ki se zdravijo na intenzivnem oddelku. "Po napovedih bi se lahko to število podvojilo že v osmih dneh. Na to moramo biti pripravljeni," je opozorila.

Predvsem naj bi se povečale obstoječe kapacitete, dodatne postelje pa bi jim lahko namenili tudi v ljubljanski bolnišnici Petra Držaja ali na ortopediji, kot je bilo spomladi. Bojana Beović je sicer omenila tudi možnost vzpostavitve večjega oddelka v bolnišnici v Topolšici.

Glede morebitnega vrha tega vala pa ni bila optimistična. Vrh epidemije se doseže z ustreznimi ukrepi, dovoljšnjo prekuženostjo populacije ali s spremembo virusa, je pojasnila.

Svetovna zdravstvena organizacija sicer predlaga uvajanje novih ukrepov v posameznih regijah, a Bojana Beović ob tem poudarja, da je Slovenija za to premajhna, niti nima regij, številne občine pa so zelo majhne - občani delajo in obiskujejo šolo v sosednjih občinah. "Regijsko zapiranje je primerno v večjih državah, kot je Nemčija," je pojasnila. Spomnila je, da je mogoče zapiranje občin, ki je bilo v veljavi spomladi.

Od ideje, da bi virus popolnoma izginil, pa so se poslovili, pravi. "Država je odprta, mej se po Evropi ne bo več zapiralo, tudi vseh dejavnosti ne," je povedala. Dokler ne bo razvito cepivo, bodo zato epidemijo obvladovali predvsem z zapiranjem določenih dejavnosti.