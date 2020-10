»Škandal je, da se za okužbe krivi ljudi, le vlada pri sebi ne vidi krivde«

V opoziciji kritični do vladnega obvladovanja epidemije covida-19

Politiki se na fototerminu pogosto slikajo z maskami, potem pa jih urno snamejo. (Na fotografiji slovenski premier Janez Janša s francoskim zunanjim ministrom)

© Borut Krajnc

V opozicijskih vrstah je bilo včeraj slišati nekaj očitkov na račun vlade in njenega obvladovanja epidemije covida-19. V LMŠ in Levici menijo, da bi vlada morala ukrepati prej, v SD in SAB pa poudarjajo, da naj vlada pri oblikovanju in sprejemanju protikoronskih ukrepov prisluhne stroki.

V LMŠ so za STA spomnili, da je predsednik stranke Marjan Šarec že pred petkovo Sejo sveta za nacionalno varnost poudaril, da eksponentna rast okužb zagotovo ni dobra. "Sprašujem se, kaj se je počelo celo poletje. Škandal je, da se za okužbe krivi vse ljudi, le vlada pri sebi ne vidi krivde. Po vseh mesecih, ki so jih imeli za pripravo, je situacija ušla iz rok. Postelj ni več, ventilatorji neuporabni in zdaj je treba najti krivca, da stranka SDS in predsednik vlade ostaneta čista," so besede Šarca povzeli v strankinem pisnem odzivu.

Šarec še ocenjuje, da bi se zaupanje ljudi vrnilo, če bi odstavili uradnega vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina in direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka zamenjali z njegovo predhodnico Nino Pirnat, ki je NIJZ vodila v času Šarčeve vlade.

"Sprašujem se, kaj se je počelo celo poletje. Škandal je, da se za okužbe krivi vse ljudi, le vlada pri sebi ne vidi krivde. Po vseh mesecih, ki so jih imeli za pripravo, je situacija ušla iz rok. Postelj ni več, ventilatorji neuporabni in zdaj je treba najti krivca, da stranka SDS in predsednik vlade ostaneta čista."



Marjan Šarec,

LMŠ

Tudi v Levici vladi očitajo, da se odziva prepozno. "Treba bi bilo ukrepati marca in to je glavni očitek vladi. Ta se je v tem času izkazala kot izrazito nesposobna. V prvem valu bi morala narediti vse, da okrepi zdravstvene ustanove, tudi kadrovsko, in pripraviti državo na drugi val, ki je bil neizogiben. Zdaj po sedmih mesecih vidimo, da je število okužb poskočilo v nebo," je v izjavi za medije v DZ dejal vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec.

"Treba bi bilo ukrepati marca in to je glavni očitek vladi. Ta se je v tem času izkazala kot izrazito nesposobna. V prvem valu bi morala narediti vse, da okrepi zdravstvene ustanove, tudi kadrovsko, in pripraviti državo na drugi val, ki je bil neizogiben. Zdaj po sedmih mesecih vidimo, da je število okužb poskočilo v nebo."



Matej T. Vatovec,

Levica

Na vprašanje, ali bi bilo treba sprejeti ostrejše ukrepe in ali je že čas za razglasitev epidemije, je vodja poslanske skupine SD Matjaž Han odgovoril, da mora to stroka povedati, čeprav se zaveda, da se tudi ta lovi, ker gre za nov virus. "Pozval bi vse, da naj bodo odgovorni, saj lahko največ naredimo sami. Vlada pa mora z nekimi jasnimi stališči in pogledi povedati, v katero smer bomo šli," je dejal za STA. "Če ne bomo vsi skupaj naredili koraka naprej pri samoodgovornosti, bo ta zadeva žal eksplodirala. Konec koncev je že eksplodirala," je ocenil. Opozoril je ne samo na posledice v zdravstvu, temveč tudi v gospodarstvu.

"Če ne bomo vsi skupaj naredili koraka naprej pri samoodgovornosti, bo ta zadeva žal eksplodirala. Konec koncev je že eksplodirala."



Matjaž Han,

SD

Po mnenju SAB je edina prava pot za obvladovanje koronske krize, da vlada v celoti posluša in sledi navodilom stroke. "Ukrepe bi morali sprejemati izključno na podlagi strokovnih dognanj in jih ne spreminjati iz dneva v dan. Le tako bodo ljudje verjeli, da so ukrepi, ki jih vlada predlaga, smiselni in nujni," so zapisali za STA.

Menijo tudi, da je protikoronske ukrepe treba spoštovati brez izjem. To po njihovih navedbah pomeni, da denimo Slovenski škofovski konferenci ne more biti dovoljeno, da se svete maše z več kot 10 verniki lahko obhajajo do torka, medtem ko zbiranje nad 10 ljudi ni več dovoljeno od minulega petka.

"Ukrepe bi morali sprejemati izključno na podlagi strokovnih dognanj in jih ne spreminjati iz dneva v dan. Le tako bodo ljudje verjeli, da so ukrepi, ki jih vlada predlaga, smiselni in nujni."



Alenka Bratušek,

SAB

Na NIJZ so konec minulega tedna sicer pojasnili, da vsi organizatorji, ki pripravljajo javni shod, prireditev ali druge oblike zbiranja, za katere se zakon o javnih zbiranjih ne uporablja in do sedaj niso potrebovali soglasja NIJZ, tega do torka še ne potrebujejo niti sedaj. Ob tem morajo zagotoviti spoštovanje higienskih priporočil NIJZ, na dogodkih pa ne sme biti organizirana strežba oz. pogostitev s hrano.

Medtem so v Sloveniji v nedeljo ob 1404 testih potrdili 169 okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah je hospitaliziranih 172 bolnikov s covidom-19, od tega 26 na intenzivni negi, štiri so odpustili iz bolnišnice. V nedeljo sta umrli dve osebi s covidom-19.