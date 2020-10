VIDEO: Na Kolumbov dan znova rušili spomenike

Številni Američani ne želijo več slaviti zgodovinskih osebnosti, ki so odgovorne za genocid nad staroselci

K8mrB-11rDE

V Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon so protestniki v ponedeljek zrušili kipa predsednikov Theodorja Roosevelta in Abrahama Lincolna ter popisali Zgodovinsko društvo Oregona. S tem so izrazili protest proti nacionalnemu prazniku Kolumbov dan.

Spomeniki so tarča protestnikov vse od poletja, ko se je jeza zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi razširila na simbole problematičnih zgodovinskih osebnosti. Theodore Roosevelet naj ni bil preveč naklonjen domorodnim Američanom, ki so jih beli priseljenci skoraj popolnoma iztrebili. Lincolnov spomenik pa je bil tarča, ker je nekdanji predsednik ZDA med svojim mandatom odobril obešanje staroselcev.

Protestniki so se nato spravili na Zgodovinsko društvo Oregona in uničili nekaj zgodovinske dediščine. Policija je aretirala tri osebe.

V Santa Feju v Novi Mehiki so prav tako padali spomeniki belcem, ki so bili ubiti v bojih s staroselci.

Na nasprotni strani pa se italijanska manjšina v ZDA zavzema, da bi Kolumbov dan obdržali in ga slavili še naprej.

3XauySE2wIw

Kolumb, italijanski morjeplovec, je v službi španske kraljice v 16. stoletju preplul Atlantik in sprožil evropsko kolonizacijo ameriške celine. Na tleh današnje Amerike so se takrat nad staroselci odvijala številna posilstva in tudi genocid.