Zaporna kazen za skrajno desnega poslanca

Spoznali so ga za krivega podpiranja ideologije, ki ogroža državljanske pravice in demokracijo

Marian Kotleba, pripadnik skrajne desnice

© Jan Kroslak / WikiCommons

Slovaško sodišče je v ponedeljek vodjo skrajno desno stranke Ljudska stranka naša Slovaška (LSNS) Mariana Kotlebo obsodilo na štiri leta in štiri meseca zapora. Spoznali so ga za krivega podpiranja ideologije, ki ogroža državljanske pravice in demokracijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odločitev sodišča še ni pravnomočna in Kotleba se lahko pritoži. Je pa to prvič, da je sodišče obsodilo člana parlamenta na zaporno kazen.

To je prvič, da je sodišče obsodilo člana parlamenta na zaporno kazen.

Kotleba je med drugim leta 2017 revnim družinam podaril čeke s simbolno vsoto 1488 evrov. Številka je kombinacija, ki jo uporabljajo neonacisti. 88 namreč pomeni Heil Hitler, saj je z osmico mišljena osma črka abecede. 14 pa predstavlja rasistični slogan poznan pod izrazom 14 besed za zaščito bele rase.

Kotleba je znan po svoji kritiki Romov. Večkrat je bil pridržan in obtožen zaradi spodbujanja rasnega nemira in ogrožanja demokracije, še navaja dpa.