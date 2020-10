Rekord v ZDA: predčasno je volilo že več kot 10 milijonov ljudi

Veliko zanimanje volivk in volivcev za predsedniške volitve

© WikiCommons

Američani so letošnje predsedniške volitve vzeli izjemno resno, o čemer pričajo dolge vrste pred volišči na prvi dan predčasnih volitev v zvezni državi Georgii, kjer je zaradi velikega navala spet prišlo do tehničnih motenj. Ljudje so ponekod v dolgih vrstah čakali po šest ur.

V ZDA je doslej po pošti ali predčasno volilo že več kot deset milijonov ljudi, kar je rekord in kaže na letošnjo veliko zanimanje za volitve. Prvi dan predčasnih volitev v Georgii je padel na nacionalni praznik Kolumbov dan in dolge vrste so posledice tudi tega, saj so imeli ljudje čas.

Tisti, ki so volili, so lokalnim medijem povedali, da želijo zagotoviti, da bo njihov glas preštet, zato volijo v živo. Bojijo se namreč, da bi njihove glasovnice po pošti zavrnili. Prav tako so volili prej, ker jih je bilo strah gneče na dan volitev 3. novembra.

Gneča je bila v demokratskem okrožju DeKalb, v nekoč republikanskem, sedaj bolj mešanem okrožju Cobb in povsem republikanskem podeželskem okrožju Floyd. Za volitve so odprli tudi veliko dvorano State Farm, kjer igra NBA ekipa Atlanta Hawks. Vanjo so namestili 300 volilnih aparatov. Kljub dolgim vrstam pa je vse potekalo mirno in ljudje so si med čakanjem tudi naročali dovoz hrane in pijače.

Georgia je imela zaradi velikega navala volivcev hude težave že junija na strankarskih volitvah. Bilo je premalo volilnih delavcev, premalo volišč iz različnih razlogov pa je bilo razveljavljenih več tisoč glasovnic, pred tem pa "očiščenih" precej volilnih seznamov. Demokrati obtožujejo republikanske oblasti države, da se gredo zatiranje volilne udeležbe, republikanci pa trdijo, da jim gre za poštene volitve.

Republikanci Kalifornije so si privoščili škandal z nameščanjem nabiralnikov za oddajanje glasovnic po pošti brez ustreznih dovoljenj.

Republikanci Kalifornije pa so si privoščili škandal z nameščanjem nabiralnikov za oddajanje glasovnic po pošti brez ustreznih dovoljenj. Pri tem so jih ujeli in demokratski guverner države Gavin Newsom jih je obtožil, da so za oblast pripravljeni lagati, varati in ogrožati demokracijo. Resnici na ljubo republikancem v demokratski Kaliforniji kaj drugega trenutno ne preostane, saj so vsi vodilni položaji v državi v rokah demokratov.

Pravosodni minister države Xavier Becerra je republikancem ukazal, da odstranijo nepooblaščene nabiralnike, sicer jih čaka kazenski pregon, a ga republikanci ne upoštevajo. Takšno zbiranje glasovnic je v Kaliforniji zakonito le, če volivec na glasovnici podpiše, da je nekoga pooblastil, da glasovnico spravi do ustreznega volišča. Demokrati so to množično počeli leta 2018.

Republikanci so to označili za prevaro in opredelili kot žetje glasovnic. Sedaj to delajo tudi sami, čeprav predsednik ZDA Donald Trump tovrstno "žetje" glasovnic razglaša za prevaro. Demokrati trdijo, da je razlika med 2018 in tem, kar počnejo republikanci sedaj, v tem, da volivci sedaj tega niso odobrili s svojim podpisom na glasovnici.

Nameščanje nabiralnikov za glasovnice zaradi varnostnih standardov lahko odredijo le oblasti posameznih okrožij Kalifornije, ne pa politične stranke.