Kacin: »Izpolnjeni so pogoji za tretji sveženj ukrepov«

V Sloveniji je bilo v zadnjih 14 dneh več kot 120 okuženih na 100.000 prebivalcev, v bolnišnicah je 180 ljudi s covidom-19, na intenzivni negi pa več kot 30 ljudi, s čimer so izpolnjeni vsi pogoji za sprejemanje ukrepov iz tretjega svežnja, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Vlada bo o njih odločala na sredini seji, je dodal.

V ponedeljek so v Sloveniji ob 3308 testih potrdili 397 okužb ter še eno pri Slovencu v tujini. To pomeni, da je bilo pozitivnih 12 odstotkov testiranih. V bolnišnicah se zdravi 180 ljudi s covidom-19, od tega 32 na intenzivni negi. V ponedeljek so umrle štiri osebe, iz bolnišnic so jih odpustili 18, kažejo podatki, ki jih je objavila vlada. Število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh po podatkih Kacina zdaj znaša 179, aktivno okuženih pa je po podatkih sledilnika za covid-19 skupno 3744.

V Sloveniji so do zdaj skupno opravili 262.051 testov, s katerimi so potrdili 9231 okužb, umrlo je 173 oseb s covidom-19, kažejo podatki vlade.

Zaradi izpolnjenih pogojev za izvajanje ukrepov iz tretjega svežnja ukrepov iz načrta, ki ga je pripravila vlada, se bo po besedah vladnega govorca za covid-19 Kacina še danes popoldne sestala vlada v krizni sestavi, skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje. Sestanek bo namenjen usklajevanju posameznih ukrepov pred sredino sejo vlade, na kateri bo ta odločala o sprejemu novih ukrepov v skladu z načrtom ukrepanja za drugi val širitve novega koronavirusa.

Tretji sveženj med možnimi ukrepi predvideva karanteno posameznih občin oz. regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnesov in športnih objektov za amaterje za skupinske športe, pravilo ene stranke pri frizerjih in kozmetičarkah, prepoved prireditev, verskih obredov in porok v posameznih občinah oz. regijah ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Pri tem ni nujno, da vlada sprejme vse ukrepe, ampak lahko tudi le določene izmed njih.

Po besedah Kacina se okužbe še naprej najhitreje širijo med zdravstvenimi delavci (v ponedeljek so pri njih po podatkih sledilnika za covid-19 potrdili 17 okužb) in zaposlenimi v šolah, čeprav je delež okuženih v vzgoji in izobraževanju še naprej nizek.

Okužbe se še naprej širijo v domovih za starejše, kjer so po podatkih sledilnika za covid-19 v ponedeljek potrdili okužbo pri osmih oskrbovancih in šestih zaposlenih. Novo večje žarišče je po navedbah Kacina v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanemu Mostu, kjer so potrdili okužbo pri 31 stanovalcih in devetih zaposlenih. Nove okužbe imajo v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, kjer je bilo v ponedeljek pozitivnih 18 stanovalcev in pet zaposlenih, prvo okužbo so potrdili tudi v Domu upokojencev Kranj. Primer okužbe so zabeležili še v Domu starejših občanov Petra Uzarja v Tržiču in v Domu starejših občanov Trebnje. Znova se je okužba pojavila v Domu starejših Črnomelj. Novih okužb pa naj ne bi imeli v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, je povedal Kacin.

Po besedah direktorja Trubarjevega doma upokojencev Roberta Potočnika je v domu trenutno skupno okuženih 44 stanovalcev in zaposlenih. V bolnišnici je en stanovalec, ki je bil tja premeščen zaradi vzpostavitve rdeče cone v domu, in ena stanovalka, ki je bila hospitalizirana iz drugih zdravstvenih razlogov. Ena stanovalka pa je umrla. V rdeči coni doma je 32 stanovalcev. Pri enemu stanovalcu so se razvili simptomi covida-19, medtem ko so ostali okuženi še brez njih, je povedal za STA.

Okužbe se po besedah Kacina širijo tudi na zasebnih druženjih, ki so se s hladnejšim vremenom preselila v zaprte prostore, med drugim je zaznati več zabav v različnih kočah, tudi lovskih. Ob tem je opozoril, da je druženje, četudi poteka daleč stran od ljudi, še vedno druženje, ki, če se med seboj družijo ljudi, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, močno poveča tveganje za okužbo. Lovske družine je pozval, naj pomagajo preprečiti tovrstne okužbe, ljudi pa, naj se vsaj za kratek čas odpovedo druženjem in zabavam.

Aplikacijo #OstaniZdrav si je do zdaj po podatkih Jelka Kacina naložilo že več kot 130.000 uporabnikov, kar je deset odstotkov vseh uporabnikov mobilnih telefonov v Sloveniji.

Vse je tudi znova pozval, naj si naložijo aplikacijo #OstaniZdrav. To si je sicer do zdaj po podatkih Kacina naložilo že več kot 130.000 uporabnikov, kar je deset odstotkov vseh uporabnikov mobilnih telefonov. V zadnjih 14 dneh so epidemiologi okuženim z novim koronavirusom izdali 455 t. i. TAN kod, v aplikacijo, ki uporabnike obvesti, če so bili v stiku z okuženim, pa si jo je dejansko vneslo 282. Ob tem je Kacin povedal, da bodo podatke o številu izdanih kod zdaj dnevno objavljali.

Na vprašanje, ali imajo posamezni župani pristojnost, da v svojih občinah sprejmejo določene ukrepe, četudi ti še niso priporočeni s strani države, je vladni govorec odgovoril pritrdilno. "V Cerkljah na Gorenjskem je župan zaprl telovadnico, ker se je v njej okužilo precej odbojkarjev, zaprl je tudi kulturni dom, ker se je število okuženih ob koncu tedna zelo povečalo. To je ocena župana, ima ta pooblastila, in verjamem, da tako ravnajo tudi drugi župani. Za vsako stvar res ni treba čakati na Ljubljano, na vlado," je dejal.

