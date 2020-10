NIJZ prihodnji teden začenja cepljenje proti gripi

Kot opozarjajo, je letos toliko bolj pomembno, da se čim več ljudi tako zaščiti pred gripo

Milan Krek, direktor NIJZ

© Anže Malovrh / STA

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) 19. oktobra začenjajo s cepljenjem proti gripi v ambulantah območnih enot za sezono 2020/2021. Kot opozarjajo, je letos toliko bolj pomembno, da se čim več ljudi tako zaščiti pred gripo, še posebej pa to velja za skupine, pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti. Na NIJZ zagotavljajo, jda e cepljenje proti gripi v času epidemije covida-19 varno. Da bi zagotovili najvišje stopnje varnosti in zaščite pred širjenjem okužb covid-19 bo potek dela na območnih enotah NIJZ organiziran nekoliko drugače kot doslej.

Cepljenje proti gripi je priporočljivo zlasti za kronične bolnike, osebe stare 65 let in več, nosečnice, majhne otroke, stare med 6 do 23 mesecev, ter osebe s prekomerno telesno težo. Za te osebe cepljenje proti gripi v sezoni 2020/2021 v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so na svoji spletni strani navedli na NIJZ.

Cepljenje priporočajo tudi osebam, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe. To še posebej velja za zdravstvene delavce in sodelavce, zaposlene v domovih starejših občanov ter druge nujne službe, so izpostavili.

Za cepljenje v enotah NIJZ se je treba predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti, saj je vstop v čakalnico zaradi individualne obravnave omogočen le naročenim in v dogovorjenem terminu. Osebno naročanje v ambulanti ni mogoče, opozarjajo na NIJZ.

Na cepljenje lahko pridejo le zdrave osebe, ki v zadnjih 14 dneh niso imele znakov respiratorne okužbe, prav tako pa okužbe niso imele osebe, s katerimi živijo v istem gospodinjstvu. Obvezna je uporaba kirurške maske ter razkuževanje rok ob vstopu v prostore območne enote NIJZ.

Kdaj točno bodo začeli cepiti v posameznem zdravstvenem domu, je odvisno od organizacije dela v zdravstvenem domu, so za STA pojasnili na NIJZ. Ta teden bo sicer potekala distribucija cepiva in na NIJZ ocenjujejo, da bi v zdravstvenih domovih s cepljenji prav tako lahko začeli prihodnji teden.

Kontaktni podatki in termini za naročanje ter urnik dela ambulant so na voljo na tej povezavi >>