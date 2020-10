Policijska ura zaradi pandemije

Ukrep bo sprva veljal dva tedna, ga bo pa mogoče podaljšati.

© Tumisu / Pixabay

V belgijskih provincah Valonski Brabant in Luxemburg bo zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom od srede veljala policijska ura. Od 1. do 6. ure se ljudje v teh provincah ne bodo smeli zadrževati na prostem razen v primeru službe, nujne medicinske pomoči ali višje sile, na svoji spletni strani poroča belgijska radiotelevizija RTBF. Ukrep bo sprva veljal dva tedna, ga bo pa mogoče podaljšati.

V Valonskem Brabantu od danes veljajo tudi nekateri drugi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako morajo starejši od 12 let nositi zaščitno masko v čakalnih vrstah, v javnih zaprtih prostorih ter na pokopališčih med pogrebi in v času okoli dneva spomina na mrtve, od 30. oktobra do 3. novembra. Prepoved uživanja alkoholnih pijač na javnih mestih pa so z nočnih ur razširili na ves dan.

Obe provinci ležita v Valoniji, francosko govorečem delu Belgije, ki ga je pandemija covida-19 prizadela najhuje poleg prestolnice Bruselj. Močno narašča tudi število bolnikov s covidom-19 v belgijskih bolnišnicah, vključno s tistimi na intenzivni negi. V torek so na dnevni ravni potrdili 5327 novih okužb.