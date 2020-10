Vlada pričakuje nov rekord okužb v Sloveniji

Minister za zdravje Tomaž Gantar je dejal, da je v naslednjih dneh pričakovati bistveno višje število dnevno okuženih, tudi preko 500

Jelko Kacin na današnji tiskovni konferenci

© YouTube / STA

Število okuženih v Sloveniji hitro narašča in realno je računati, da bo dosedanje najvišje število okuženih z novim koronavirusom v sredo preseženo, je danes po vladnem sestanku s strokovno skupino ocenil vladni govorec Jelko Kacin. Ali bodo sprejeti vsi ukrepi, predvideni za tretji sveženj oranžne faze, pa bo jasno jutri po seji vlade.

Glede vprašanja, ali bodo uveljavili vse ukrepe z oranžnega seznama, je Kacin dejal, da so za vsak ukrep posebej tehtali, kaj je učinkovito in kakšne so modalitete.

Kot je po sestanku dejal zdravstveni minister Tomaž Gantar, je naslednjih dneh pričakovati bistveno višje število dnevno okuženih, tudi preko 500. Napovedal je povečanje števila postelj v šempetrski in izolski bolnišnici, zdravstvenim delavcem pa so dali nova navodila in ukrepe glede širjenja okužb.